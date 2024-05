OL ‍: Daniel Riolo consterné par le scandale Lacazette

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Lundi soir, Alexandre Lacazette était indiscutablement le grand oublié de la soirée des trophées UNFP. Malgré une saison colossale, le capitaine de l’OL n’a pas été nominé parmi les joueurs de la saison.

Ses 20 buts et ses 5 passes décisives n’ont pas suffi, Alexandre Lacazette a été le grand oublié de la soirée des trophées UNFP lundi soir. Malgré des performances de haute volée, qui ont contribué au redressement spectaculaire de l’Olympique Lyonnais lors de la seconde partie de saison, le capitaine des Gones n’a pas été nominé parmi les cinq joueurs de la saison et n’apparait pas non plus dans l’équipe type de la saison de Ligue 1. Un vrai scandale pour les supporters lyonnais, qui ne digèrent pas les absences de Lacazette mais aussi de Pierre Sage, oublié parmi les nominés pour le titre de meilleur entraîneur de la saison 2023-2024. Au micro de RMC, Daniel Riolo a lui aussi évoqué l’absence inexplicable d’Alexandre Lacazette.

Kylian Mbappé joueur de la saison 2023-2024 ! https://t.co/cLvGoX3W9c — Foot01.com (@Foot01_com) May 13, 2024

Le journaliste de l’After Foot ne comprend pas comment un joueur tel qu’Ousmane Dembélé a pu être préféré à l’ancien capitaine d’Arsenal, tant le « Général » Lacazette a brillé sur les bords du Rhône cette saison. « Lacazette n’est même pas dans les cinq nominés pour le titre de meilleur joueur. Lacazette a démarré à l’image de son équipe en grande difficulté. Mais derrière, le redressement spectaculaire de Lyon qui a fait quelque chose que l’on n’avait jamais vu en Ligue 1, il faut être aveugle pour ne pas voir que Lacazette a porté cette équipe. Il a porté le collectif. Mbappé a les chiffres, mais il ne porte pas le collectif, il se porte lui et fait gagner son équipe. C’est différent » a d'abord expliqué le journaliste avant de poursuivre.

Daniel Riolo ne comprend pas l'absence de Lacazette

« Pour moi, ce n’est pas vraiment la même chose. Dembélé par exemple n’a rien à faire dans les cinq nominés par exemple. Pour un attaquant, le peu de buts qu’il met… Il a quelques coups d’éclat individuels mais il ne fait pas grand-chose. Vitinha est une révélation oui, Zhegrova pourquoi pas. Mais que Lacazette ne soit pas là-dedans, ce n’est pas possible. Pour moi, le joueur de l’année c’est Lacazette ou Lees-Melou. Sur cette saison, Lees-Melou aurait pu être élu meilleur joueur au vu de l’originalité du parcours de Brest. Lacazette absent des cinq nominés, c’est inexplicable » a lancé Daniel Riolo, scandalisé par l’absence d’un joueur tel qu’Alexandre Lacazette parmi les nominés.

De quoi frustrer le principal intéressé, qui doit définitivement avoir l’impression d’être le grand oublié du football français alors qu’il a été rayé des radars en Equipe de France pour des raisons inconnues, alors que ses prestations pourraient laisser croire qu’il a une vraie chance d’être sélectionné par Didier Deschamps pour l’Euro 2024. Ce qui ne semble pas du tout être le cas à deux jours de l’annonce officielle de la liste.