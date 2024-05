Trophées UNFP ‍: Le scandale éclate, c'est quoi ce vote ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Qui dit récompense individuelle dit polémique et le fait que Gianluigi Donnarumma soit élu meilleur gardien de Ligue 1 a fait dégoupiller un joueur du côté de Lille.

Comme à l’issue de chaque saison, même s’il reste un ou deux matchs à disputer pour clore la Ligue 1 et la finale de la Coupe de France, les trophées individuels ont été dévoilés ce lundi soir. Un moment qui permet de récompenser les meilleurs joueurs dans chaque catégorie, même si, comme tout trophée individuel, cela peut porter à discussions. Difficile de ne pas mettre en avant Eric Roy et ses performances avec Brest, ou bien de ne pas considérer Warren Zaïre-Emery comme le grand espoir de ce championnat. Il en va de même pour Kylian Mbappé, qui a été élu meilleur joueur sans surprise. En revanche, il y a une récompense qui a eu le don de faire tiquer, c’est celle concernant le poste de meilleur gardien. C’est le joueur du PSG Gianluigi Donnarumma qui a été désigné, et cela a eu le don de surprendre.

En effet, le dernier rempart du club parisien n’a pas forcément été incroyable cette saison, retrouvant quelques défauts qui ont été criants en Ligue des Champions, comme ses difficultés dans les sorties aériennes ou son jeu au pied encore fragile. Des nommés comme Lucas Chevalier ou Marco Bizot étaient évoqués, mais le trophée a atterri entre les mains de l’Italien, ce qui a eu le don de mettre hors de lui Rémy Cabella. Le joueur de Lille estime que ceux qui ont voté, et donc les joueurs de Ligue 1, ont tout simplement fait n’importe quoi.

Le gardien de Lille ou de Brest ? Pas assez sexy !

« Donc les joueurs de Ligue 1 ne mettent pas Lucas Chevalier meilleur gardien. On n’a pas vu le même championnat je crois !! Il mérite 100 fois de gagner !! Arrêtez de juger en fonction du club parce que même Bizot a fait une meilleure saison mais il joue à Brest. Donc les joueurs ne calculent pas », a dénoncé l’ancien meneur de jeu de l’OM, l’ASSE et Montpellier notamment, qui se refuse à citer directement Donnarumma. Une sortie acide même si la réponse des instances a toujours été imparable dans ce cas de figure, à savoir que ce sont bien les joueurs qui votent pour leurs confrères, et donc qu’on ne peut pas les targuer de ne pas connaître le football. Sauf que tout système à ses limites, et de nombreux joueurs avouent sans problème ne pas suivre les matchs de Ligue 1, ce qui tend souvent à favoriser les gros clubs et les noms reconnus quand il s’agit de passer au vote.