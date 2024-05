Keylor Navas humilié, le PSG a été victime d'un bug

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Luis Enrique avait titularisé Arnau Tenas pour le dernier match du PSG au Parc des Princes. Keylor Navas est resté sur la touche alors qu'il va quitter Paris sur cette triste soirée.

Une banale banderole « 5 ans à Paris merci Navas », réalisée sur une nappe de barbecue comme s'est amusé un supporter du PSG, et c'est tout. Alors que Keylor Navas avait annoncé samedi soir qu'il s'apprêtait à jouer son dernier match sous le maillot du Paris Saint-Germain au Parc des Princes dimanche contre Toulouse. Sauf que le gardien de but costaricien ne se doutait pas que Luis Enrique n'était pas informé de sa situation contractuelle et que l'entraîneur du PSG n'allait pas lui donner une seule seconde de jeu contre le TFC pour célébrer cet événement avec les supporters. Une probable déception qui paraît surréaliste pour les fans du Paris Saint-Germain.

Keylor Navas oublié par son entraîneur

Alors que Tenas était titulaire, tout le monde s'attendait à l'entrée en jeu de Keylo Navas en seconde période, mais jamais cela n'est jamais intervenu, le portier de 37 ans finissant sur le banc de touche avant de recevoir son trophée de champion de France. En conférence de presse, interrogé sur cette décision de ne pas accorder la moindre minute à Keylor Navas, Luis Enrique a plaidé coupable. « Pourquoi je n’ai pas fait jouer Navas ? Je n’avais pas vu les nouvelles selon lesquelles il allait quitter le club. Je prends mes décisions en fonction de ce qui est le meilleur pour l’équipe », a reconnu Luis Enrique, qui a choqué pas mal de monde. A voir si Luis Enrique donnera un peu de temps de jeu, même loin du Parc des Princes, à Keylor Navas et notamment lors de la finale de la Coupe de France. Il est vrai que ses dernières apparitions avec le PSG n'ont guère été convaincantes, notamment contre Le Havre.