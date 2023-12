Cristiano Ronaldo nommé champion des champions, le débat est clos

Dans : Arabie Saoudite.

Par Hadrien Rivayrand

Depuis quelques mois désormais, Cristiano Ronaldo évolue en Arabie saoudite. Le Portugais n'est pas du tout venu en vacances du côté d'Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo compte bien battre encore pas mal de records malgré ses 38 ans. Aujourd'hui en Arabie saoudite du côté d'Al-Nassr, le quintuple Ballon d'Or compte aussi parfaitement se lancer pour l'Euro 2024 en Allemagne. Depuis le début de la nouvelle saison, CR7 en est à 20 buts et 10 passes décisives en 22 matchs disputés toutes compétitions confondues. Et en 2023, le voilà à plus de 50 buts. Impressionnant pour de nombreux fans à lui. Mais c'est aussi le cas pour certains observateurs. Selon Denis Balbir, Cristiano Ronaldo est le meilleur exemple à suivre pour tout jeune footballeur...

Cristiano Ronaldo fascine toujours autant

Lors d'une chronique pour But Football Club, le journaliste a notamment évoqué le sujet très discutable du meilleur joueur, actuel ou de tous les temps. « Entre son parcours loin des yeux à Al-Nassr et ses qualifications de l’Euro 2024 avec le Portugal, Cristiano Ronaldo brille toujours. Plus de 50 buts inscrits en 2023 à presque 39 ans… Cela montre à quel point ce joueur est grandiose. Il est inépuisable, dans sa tête, dans son corps. CR7 travaille tellement. Il est tellement passionné et volontaire qu’il mérite d’être encore là où il est à son âge avancé. Cristiano Ronaldo ira au bout du bout. Il est à l’image de ces acteurs qui ne veulent pas raccrocher bien après la « date limite » qu’on leur donne. Cristiano est un véritable champion. Le champion des champions », a fait savoir Denis Balbir, qui espère que Ronaldo réaliser un très grand championnat d'Europe avec le Portugal, assurément l'un des favoris pour le titre final avec l'équipe de France et l'Angleterre.