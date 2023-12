Ambitieux, Cristiano Ronaldo s’attaque à une pointure

Grande star du football mondial, Cristiano Ronaldo est aussi un homme d’affaires reconnu. L’attaquant d’Al-Nassr fait officiellement partie des investisseurs d’UFL, un nouveau jeu vidéo de football qui espère bientôt concurrencer la référence EA Sports FC, précédemment connu sous le nom de FIFA.

Plus qu’un simple joueur de football, Cristiano Ronaldo voit son succès dépasser les limites du rectangle vert. L’attaquant d’Al-Nassr aurait pu se contenter de sa réussite sportive étant donné son palmarès riche en trophées collectifs et individuels. Mais au fil des années, le Portugais est aussi devenu un homme d’affaires reconnu. Le quintuple Ballon d’Or est l’auteur d’investissements dans plusieurs domaines, dont le dernier en date dans le secteur du jeu vidéo. En effet, Cristiano Ronaldo participe au développement d’UFL.

L’ancien joueur du Real Madrid fait partie d’un groupe d’investisseurs qui s’apprête à miser 40 millions de dollars au total pour développer le projet. Ce nouveau jeu de football, que les joueurs pourront bientôt retrouver sur plusieurs consoles (PS4, PS5 et XBOX), a pour ambition de devenir le concurrent de la référence EA Sports FC, anciennement connu sous le nom de FIFA. Un sacré défi pour Cristiano Ronaldo et ses collaborateurs. « Je suis ravi de faire partie de ce projet car UFL peut devenir la nouvelle génération de jeux de football », a annoncé la star de la Saudi Pro League dans un communiqué.

Here we go!

⠀@Cristiano joins UFL as an investor!

⠀

We’re excited to work together on UFL and create a fair, skill-first game for football fans worldwide 🤝 pic.twitter.com/CyaEjIu2vu