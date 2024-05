Vitor Roque à l’OL, Xavi prépare le terrain

Dans : OL.

En manque de temps de jeu au FC Barcelone, le Brésilien Vitor Roque ne sera pas retenu cet été. Le club catalan aimerait prêter son attaquant la saison prochaine. Une tendance que l’entraîneur Xavi n’a pas démentie en conférence de presse. Parmi les courtisans du Blaugrana, l'Olympique Lyonnais peut continuer à creuser cette piste.

Quelques mois après son arrivée, Vitor Roque (19 ans) n’est évidemment pas en position de râler. Mais on peut facilement deviner la frustration du Brésilien. Depuis son intégration dans le groupe cet hiver, l’attaquant du FC Barcelone n’est que très peu utilisé. L’ancien joueur de l’Athletico Paranaense n’a débuté que deux rencontres de Liga et n’est jamais apparu en Ligue des Champions. Pour faire souffler l’intouchable Robert Lewandowski, Xavi a notamment utilisé la polyvalence de Ferran Torres, récemment revenu de blessure.

Vitor Roque veut rester

Il n’est donc pas étonnant d’apprendre que le Barça, pour des raisons sportives, mais aussi à cause du fair-play financier de la Liga, souhaite envoyer son avant-centre en prêt la saison prochaine. D’autant que plusieurs courtisans seraient déjà prêts à l’accueillir. Le quotidien catalan Mundo Deportivo cite Manchester United, les deux clubs de Séville, Naples, l’OGC Nice et l’Olympique Lyonnais, où Alexandre Lacazette n’a pas de véritable concurrent en pointe. Autant dire que le club rhodanien sera ravi de constater que Xavi, encore prudent sur le sujet, ne ferme pas du tout la porte au départ de Vitor Roque.

« Il reste cinq matchs et ce n'est pas le moment, a d’abord esquivé l’entraîneur blaugrana ce vendredi, à la veille du choc à Gérone. Vitor Roque est un joueur du Barça et quand la saison sera terminée, on aura le temps de parler avec lui sur ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Mais pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est qu'il aille bien et qu'on puisse l'avoir à disposition pour le match. Il reste cinq rencontres et il peut jouer comme tous ses coéquipiers. Pour le moment il doit se concentrer là-dessus. » Rappelons que le Barça avait misé 30 millions d’euros, plus 31 millions d’euros en bonus sur l’international auriverde, pour le moment réticent à l'idée de partir.