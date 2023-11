Cristiano Ronaldo n’est pas exemplaire, un ex-Barcelonais témoigne

Dans : Arabie Saoudite.

Alors que le Portugais Cristiano Ronaldo est souvent décrit comme un exemple, Bojan Krkic n’est pas du même avis. L’ancien joueur du FC Barcelone estime que CR7 fait partie de ces cas à part dans l’histoire du football.

Les supporters du FC Barcelone se souviennent forcément de Bojan Krkic. A ses débuts, le petit attaquant était annoncé comme un futur crack. Mais l’Espagnol n’est jamais parvenu à confirmer, notamment à cause d’une énorme pression sur ses épaules. Quelques années plus tard, sa carrière est terminée. Bojan Krkic a retrouvé le Barça en tant que coordinateur pour les jeunes. Et participe à un documentaire sur la santé mentale des joueurs qui, selon lui, feraient mieux de ne pas prendre exemple sur certaines stars comme l'attaquant d'Al-Nassr Cristiano Ronaldo.

« C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire : transmettre mon vécu en tant que joueur, a expliqué l’ancien Blaugrana au quotidien As. Les gens pensent que c'est très agréable, mais il y a de la souffrance et des efforts. Je voulais expliquer ce que j'ai vécu, les raisons de mes décisions en donnant un message positif. Ce n'est pas un documentaire qui s'adresse seulement aux fans de football. Cela va plus loin, cela parle de situations personnelles et cela apprend que Messi n'est pas un exemple. »

« Ils ne peuvent pas représenter des exemples »

« Ni Messi, ni Cristiano Ronaldo, ni Rafa Nadal ne sont des cas ordinaires, a insisté Bojan Krkic. Ils ne peuvent pas représenter des exemples pour les jeunes. Ils sont extraordinaires. La réussite ce n'est pas ça, cela ne peut arriver qu'à eux. La réussite peut correspondre à beaucoup de scénarios. Pour moi, Sergio Canales est un sportif méritant parce qu'il s'est gravement blessé au genou à trois reprises et il est arrivé en sélection. Joselu aussi, il est arrivé au Real Madrid à 33 ans. Ce sont des situations de réussite. » Alors que d’autres ont tout simplement reçu un don.