Une embrouille avec Benzema, son coach dément

Par Corentin Facy

D’après des informations de la presse saoudienne, Karim Benzema est en froid avec son coach Nuno Espirito Santo à Al-Ittihad.

Quelques semaines après son arrivée en Arabie Saoudite, Karim Benzema est-il déjà en froid avec son entraîneur Nuno Espirito Santo ? En milieu de semaine, les médias saoudiens ont rapporté une embrouille entre l’ex-capitaine du Real Madrid et l’entraîneur portugais. De vives tensions ont été évoquées au point que selon les médias saoudiens, Nuno Espirito Santo ne voulait plus donner le brassard à Karim Benzema. Il était même question selon certaines sources de ne plus faire jouer l’ex-international français, des informations qui ont logiquement fait l’effet d’une bombe en Arabie Saoudite.

Contacté par L’Equipe, Karim Benzema avait démenti en indiquant que c’était « n’importe quoi » et ce vendredi, c’est au tour de l’entraîneur d’Al-Ittihad de monter au créneau pour démentir les rumeurs. « J'ai lu dans la presse que ma relation avec Karim Benzema n'était pas bonne, tous ceux qui me connaissent le savent, bien sûr, c'est absurde. Ma relation avec tous les joueurs est bonne, nous avons un groupe fort, nous sommes heureux avec tous les joueurs. Nous sommes heureux que Karim soit ici avec nous. Il est heureux sur le terrain, vous pouvez le voir, il aime jouer pour Al-Ittihad. Je comprends ce qui se passe... mais nous sommes un groupe fort, un groupe très, très, très, très fort » a tenu à préciser Nuno Espirito Santo, qui sait qu’il n’a pas grand-chose à gagner en se brouillant avec l’une des recrues les plus prestigieuses de l’Arabie Saoudite sur ce mercato estival. Tout est bien qui finit bien donc entre la star des jaunes et noir et son coach… pour l’instant.