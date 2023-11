Benzema loin de l'Arabie Saoudite, une loi qui change tout

Dans : Arabie Saoudite.

Par Claude Dautel

Karim Benzema a quitté le Real Madrid cet été pour rejoindre le championnat d'Arabie Saoudite. Mais l'attaquant français pourrait rapidement revenir en Europe et plus précisément en Premier League.

On l’a appris mardi, les clubs de Premier League s’apprêtent à autoriser les prêts de joueurs entre les clubs qui ont le même propriétaire, ou des actionnaires en commun. Ainsi, Crystal Palace, où John Textor a des parts, pourra faire des opérations avec l’Olympique Lyonnais, et inversement. Mais ce mercredi, The National, s'interroge surtout sur les opérations qui concernent Newcastle, club racheté par le Fonds public d'investissement d'Arabie Saoudite. Car le fameux PIF, que l'on annonce intéressé par le rachat de l'Olympique de Marseille, est également actionnaire dans quatre clubs de Saudi Pro League, à savoir Al Ittihad, Al Ahli, Al Nassr et Al Hilal. Et c'est pour cela que le nom de Karim Benzema est évoqué.

Benzema ne s'éclate pas sportivement en Arabie Saoudite

C'est plus comme avant ☄️ pic.twitter.com/bXAJ6EKD7n — Karim Benzema (@Benzema) November 19, 2023

Le média anglais rappelle que dès le mois de janvier, et malgré l'opposition de plusieurs clubs de Premier League, les Magpies vont pouvoir tranquillement faire leurs emplettes dans le championnat d'Arabie Saoudite au sein des clubs avec qui ils partagent leurs actionnaires. 15 joueurs sont susceptibles d'intéresser Newcastle, même s'il est illusoire de voir revenir Cristiano Ronaldo, concerné éventuellement, en Premier League, CR7 ayant refusé de jouer ailleurs qu'à Manchester United lors de sa signature en provenance de la Juventus. Par contre, Karim Benzema pourrait être un énorme renfort pour l'actuel septième de Premier League et dernier de sa poule en Ligue des Champions.

On le sait, le Ballon d'Or ne s'éclate pas sportivement en Saudi Pro League, et même la venue de Marcelo Gallardo sur le banc d'Al Ittihad ne paraît en mesure de relancer cette passion. The Nacional ne va pas jusqu'à prétendre que l'opération va se faire, mais place Karim Benzema sur la liste des joueurs à même d'être un énorme renfort pour Newcastle, et cela, dès le mois de janvier 2024. Agé de 35 ans, et après avoir tout gagné avec le Real Madrid, on voit cependant mal K9 se lancer dans un tel challenge dans le Nord de l'Angleterre, même si le Nueve n'est pas à une surprise près.