Benzema blessé, la France ne s'était pas trompée au Mondial

Dans : Arabie Saoudite.

Par Mehdi Lunay

Ce lundi, Karim Benzema est sorti sur blessure lors du dernier succès d'Al-Ittihad dans le championnat saoudien. Une blessure de plus pour l'attaquant qui confirme bien son déclin physique des derniers mois et réhabilite un peu Didier Deschamps et son staff.

Avec son recrutement cinq étoiles, la Saudi Pro League ne se jouera pas à un train de sénateur cette saison. Cela s'est encore confirmé ce lundi lors du match entre Al-Wehda et Al-Ittihad. Karim Benzema n'a pas supporté l'intensité des débats, quittant ses partenaires au bout de 42 minutes pour un problème musculaire. Une blessure qui n'intervient qu'au bout de quatre matchs de championnat dans son nouveau club pour le Français. Une mauvaise nouvelle alors qu'Al-Ittihad doit disputer un choc contre le Al-Hilal de Neymar vendredi. Surtout, cela interroge sur l'état physique du joueur de 35 ans, déjà touché à plusieurs reprises ces derniers mois au Real Madrid mais aussi en Equipe de France.

Benzema encore blessé, l'Espagne s'inquiète

La presse espagnole et notamment le quotidien AS tire la sonnette d'alarme pour Karim Benzema. « Les problèmes musculaires de Karim ne s'atténuent pas même dans un football moins intense comme celui de l'Arabie. Déjà lors de sa dernière saison à Madrid, les blessures étaient devenues récurrentes pour lui. […] Mais les choses ne se sont pas améliorées depuis. Il a quitté Madrid pour trouver un endroit plus tranquille pour continuer à jouer et l'Arabie Saoudite lui semblait l'endroit idéal pour le faire. Même s'il a bien démarré avec un but et deux passes décisives, il a subi un nouveau coup dur qui le met sur la touche pour les matchs suivants. Un fléau permanent, celui des blessures, qui traverse les frontières », résume AS.

Karim Benzema was forced off with an injury just 42 minutes into the first half for Al Ittihad 😞 pic.twitter.com/pmeQkAyXaA — ESPN FC (@ESPNFC) August 28, 2023

Le quotidien madrilène rappelle notamment l'épisode de sa blessure en Equipe de France, juste avant le mondial au Qatar. Un épisode polémique d'autant que Benzema avait clamé pouvoir se rétablir au plus vite et avait critiqué la gestion de son cas par le staff tricolore. Cette « exclusion » du Mondial selon ses propres mots n'apparaît plus aussi scandaleuse désormais, même en Espagne où Deschamps avait été attaqué pour cela. Les soucis physiques répétés de Benzema donne raison au sélectionneur français, confirmant bien pour Benzema qu'on ne peut pas être et avoir été même dans le championnat saoudien.