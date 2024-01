Arabie saoudite ‍: Benzema fait une coupure d'un mois

Dans : Arabie Saoudite.

Par Hadrien Rivayrand

Karim Benzema fait couler beaucoup d'encre en Arabie saoudite depuis quelques jours. Le Ballon d'Or 2022 est très critiqué pour son rendement mais aussi son attitude.

Rien ne va plus pour Karim Benzema en Arabie saoudite. L'ancien joueur du Real Madrid peine à faire la différence avec son club d'Al-Ittihad. La gronde est déjà forte envers l'ancien international français, très critiqué. Un départ a même été évoqué dans la presse même si finalement, Benzema devrait bien terminer la saison avec le club de Jeddah. Avant de revenir en Arabie saoudite, le Ballon d'Or 2022 n'a pas perdu de temps pour filer en Espagne et soigner une petite blessure, comme l'a révélé AS ces dernières heures. Pour le média espagnol, un dirigeant du club saoudien a aussi précisé : « Benzema est allé à Madrid pour des circonstances particulières, il a demandé trois jours de congé, ce que le club a fini par lui accorder. Karim est un professionnel et il est attaché à l'équipe ».

Benzema, reprise très attendue en Arabie saoudite

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par نادي الاتحاد السعودي (@ittihadclub.sa)

Si l'atmosphère est pesante avec Al-Ittihad, Benzema va donc pouvoir recharger les batteries. Et il ne manquera pas de temps pour le faire puisque le Français reprendra avec son club le 4 février prochain contre Al-Faysaly dans le cadre de la Coupe du Roi. La Saudi Pro League est en pause et Benzema reprendra donc avec de la coupe. Sa prestation sera néanmoins suivie avec attention, alors que les fans et observateurs veulent le voir redresser la barre. Depuis le début de la saison avec Al-Ittihad, KB9 en est à 12 buts marqués et 5 passes décisives délivrées en 20 rencontres disputées toutes compétitions confondues. En Saudi Pro League, son club n'est que septième et bien loin des places de tête. Une énorme déception après tous les investissements réalisés l'été dernier.