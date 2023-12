Benzema a quitté Djeddah, le rêve de l'OL est en marche

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Critiqué et en difficulté à Al-Ittihad, Karim Benzema traverse une mauvaise passe. Depuis vendredi, il a même disparu de la circulation, quittant les réseaux sociaux et l'Arabie Saoudite. Certains supporters de l'OL pensent déjà au scénario d'un retour à l'OL de KB9.

Que se passe t-il avec Karim Benzema ? L'attaquant français n'évolue pas à son meilleur niveau à Al-Ittihad en ce moment. En plus, son implication sur le terrain est jugée insuffisante par la presse saoudienne. Le comportement de Benzema est encore plus mystérieux depuis vendredi. L'ancien madrilène a désactivé son compte Instagram. Puis, selon le média saoudien Al-Riyadiya, KB9 aurait quitté Djeddah et l'Arabie Saoudite pour « raisons personnelles ». Le Français a raté les deux dernières séances d'entraînement et il est annoncé forfait pour le match de championnat samedi. Sur le web, les plus folles théories ont été lancées. Certains affirment que Benzema est lassé à Al-Ittihad et pourrait quitter le club au mercato hivernal.

Karim Benzema à l'OL dès cet hiver ?

Où ira Benzema si un transfert était effectivement prévu ? A l'OL, répondent certains internautes et supporters lyonnais. A l'instar de ce qui était arrivé en 2021, l'idée de son retour à Lyon fait son chemin. A 36 ans, le buteur français fait envie aux supporters lyonnais, lesquels fantasment d'un duo Benzema-Lacazette pour l'attaque de l'OL en 2024. Mais, vu le salaire de Karim Benzema en Arabie Saoudite, cette idée ne convainc pas tout le monde.

Selon le media Al-Riyadiya Karim #Benzema fortement critiqué en Arabie saoudite à quitté Djeddah ! Et si #OL ? pic.twitter.com/VtuHRJa0hK — 𝗚𝗢𝗡𝗘𝗕𝗔𝗖𝗞 (@GonebackOff) December 29, 2023

« Croyez moi, je serais prêt à n’importe quoi », « Je pense sincèrement le mieux c'est de finir à Lyon, OL en période critique tu peux leur apporter ton aide ou reviens au REAL », « Je lance la propagande Benzema back home this Winter » écrivent les plus optimistes. Les plus pessimistes se réfèrent eux surtout aux finances de l’OL. « On joue en 4-4-2 pourquoi pas puis Benzema est une légende du football mondial malheureusement il veut pas revenir à Lyon pour ce casser la gueule et laisser une mauvaise image », « Niveau salaire, il faudrait qu'il fasse d'énormes concessions », « C’est trop tard c’était il y a 2 ans le bon moment ». John Textor a décidé de mettre le paquet pour le mercato cet hiver, et une telle recrue donnerait un énorme coup de booster à la deuxième partie de saison de l'OL. Si financièrement, voir KB9 revenir dans le club de son enfance est impossible, il reste à savoir si le Français serait prêt à faire une croix sur son énorme salaire pour boucler la boucle. Voilà déjà un vœu à faire pour les supporters de l'OL le soir du 31 décembre...