Cristiano Ronaldo meilleur buteur de 2023, l'escroquerie statistique ‍!

Après un doublé dans la Saudi Pro League mardi, Cristiano Ronaldo a été annoncé en tête du classement mondial des buteurs en 2023. Avec 53 buts, il devance Kylian Mbappé et Harry Kane (52 chacun). Mais, le Portugais a t-il vraiment marqué 53 buts ?

Cristiano Ronaldo, roi des buteurs à bientôt 39 ans. Plus qu'une image, une statistique répétée en boucle depuis mardi soir. En effet, le Portugais a inscrit un doublé avec Al-Nassr contre Al-Ittihad dans le championnat saoudien. Cela lui ferait 53 buts inscrits en 2023, dépassant d'une unité les leaders européens Harry Kane et Kylian Mbappé (52 buts seulement). Un retour en arrière heureux pour les fans de la star portugaise. Toutefois, ses détracteurs et certains observateurs neutres s'interrogent sur la pertinence du record.

C.Ronaldo, c'est 47 buts selon la FIFA

En effet, alors que ses concurrents évoluent dans les grands championnats européens, Cristiano Ronaldo joue dans un championnat de seconde zone en Arabie Saoudite. De quoi enlever de la valeur à cette marque de 53 buts. En 2019, par exemple, le Marocain Abderrazak Hamdallah avait marqué 57 fois avec Al Nassr. Mais, c'est finalement Robert Lewandowski (54 buts) qui a été considéré comme le meilleur buteur mondial à l'époque. Un autre argument plus factuel vient lui mettre en doute la fameuse marque des 53 buts.

Le doublé de Cristiano Ronaldo face à Al-Ittihad ! ⚽️



De nombreux spécialistes estiment que Cristiano Ronaldo n'a marqué que 47 buts en 2023. Les 6 réalisations manquantes ont été marquées en Coupe arabe des clubs champions. Contrairement à la Saudi League, la coupe nationale saoudienne ou la Ligue des champions asiatique, cette compétition n'est pas reconnue par la FIFA. Elle est organisée par l'UAFA (Union des associations arabes de football). La question est de savoir si on intègre cette compétition dans l'équation. Dans le cas contraire, Harry Kane et Kylian Mbappé se partageraient alors la première place mondiale. Voilà un débat aussi difficile que les 1000 buts en carrière de Pelé. Mais, contrairement au Brésilien, Cristiano Ronaldo a toutes les preuves de ses buts en images au moins.