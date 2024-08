Esp ‍: Mbappé au Real, c'est une torture pour les yeux

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

Toujours muet en Liga, Kylian Mbappé a une fois de plus déçu les supporters du Real Madrid contre Valladolid dimanche soir. L’impatience commence doucement à se faire sentir dans la capitale espagnole.

Au lendemain de la victoire du Real Madrid contre Valladolid (3-0), la presse espagnole a évidemment salué le succès de l’équipe de Carlo Ancelotti, mais elle s’est également rapidement penchée sur le cas Kylian Mbappé. Aligné dans un rôle d’avant-centre pour la troisième fois, après les matchs contre l’Atalanta en Supercoupe d’Europe et face à Majorque lors de la première journée de Liga, l’ancienne star du PSG n’a toujours pas convaincu. Au contraire, les performances de Kylian Mbappé se suivent et se ressemblent pour l’instant, et ce n’est pas positif pour le capitaine de l’Equipe de France.

En difficulté contre Valladolid ce dimanche, incapable de créer le danger en dehors d’une belle reprise de volée en début de match, l’originaire de Bondy a été remplacé en seconde mi-temps par Carlo Ancelotti. Le niveau qui est le sien au Real Madrid depuis le début de la saison est nettement insuffisant aux yeux de Walid Acherchour, qui n’a pas été tendre avec Kylian Mbappé au micro de Winamax. « Les critiques sur Mbappé en Espagne sont justifiées, son match contre Valladolid n’est pas bon du tout. Hormis la volée à la 7e minute qui est intéressante, je trouve que le standard technique est beaucoup trop faible. Je vois des remises, je le vois se compliquer la vie sur des choses assez simples… Les conduites de balle, la manière dont il s’emmène le ballon, le grain technique de Mbappé n’a jamais été celui de Neymar mais c’est quand même un joueur qui est capable de faire des choses avec le ballon » a lâché Walid Acherchour, avant de poursuivre.

Walid Acherchour attend beaucoup plus de Kylian Mbappé

« Là, moi il me fait mal aux yeux sur certaines situations. Il y a deux ou trois remises où les passes ne sont pas du tout contrôlées et où il perd le ballon. Parfois quand il veut se retourner et conduire la balle, ça s’arrête très rapidement, il perd vite le ballon, il n’a pas le pouvoir de faire la différence que ce soit individuellement ou avec les autres. On a un échantillon de trois matchs et par rapport à ce que l’on attend de Mbappé, on n'est pas sur le standard espéré. Le joueur supérieur et qui doit faire mal aux adversaires, je ne le vois pas pour l’instant avec le Real Madrid » a lancé le consultant, très déçu par les premiers pas de Kylian Mbappé avec le club merengue et qui attend nettement mieux dans les semaines à venir. Le début du réveil de la star française, ce sera peut-être pour ce jeudi avec un déplacement sur la pelouse de Las Palmas, avant la réception du Bétis pour clôturer ce début de saison avant la première trêve internationale.