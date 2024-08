L'attaque vicieuse de Cyril Hanouna contre Kylian Mbappé

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

Les débuts de Kylian Mbappé au Real Madrid sont assez laborieux, avec deux matchs sans marquer en Liga et des premières critiques qui commencent à fuser. En Espagne bien sûr mais aussi en France.

Buteur en Supercoupe d’Europe pour sa grande première avec le Real Madrid, Kylian Mbappé ne pouvait pas rêver mieux pour ses grands débuts avec la tunique blanche du club merengue. L’ancienne star du PSG a néanmoins rencontré plus de difficultés lors de deux matchs qui ont suivi en Liga face à Majorque puis Valladolid, deux adversaires pourtant très modestes. A chaque fois aligné à la pointe de l’attaque du Real Madrid, le capitaine de l’Equipe de France est resté muet. Il a même été remplacé en fin de match face à Valladolid, ce qui prouve que son statut a changé.

Esp : Mbappé au Real, c'est une torture pour les yeux https://t.co/Ok3sF4WPr0 — Foot01.com (@Foot01_com) August 27, 2024

Ses premières performances en Liga ont suscité quelques moqueries en France et des critiques en Espagne, où les grands quotidiens sont sans pitié et n’ont aucune patience. Animateur sur Europe 1, Cyril Hanouna a réagi aux débuts compliqués de Kylian Mbappé dans la capitale espagnole. Et le présentateur de « Touche pas à mon poste » a été cash sur l’ancien attaquant de l’AS Monaco, qu’il a vivement critiqué. « Kylian Mbappé, c’est la plus grosse erreur de sa vie d’avoir été au Real Madrid. On en reparlera, c’est la plus grosse erreur de sa vie, ça va être catastrophique. Et le PSG n’a jamais aussi bien joué que sans Mbappé, mais on en reparlera » a lancé Cyril Hanouna, avec le franc parler qu’on lui connaît.

Cyril Hanouna atomise Kylian Mbappé

Des critiques qui ne manqueront pas de faire réagir, et qui sont sans doute un peu exagérées quand on sait le temps d’adaptation qui est parfois nécessaire, y compris pour les plus grands joueurs du monde, dans un club tel que le Real Madrid. A quelques jours de la liste de Didier Deschamps pour les matchs de Ligue des Nations contre l’Italie et la Belgique, Kylian Mbappé se retrouve plus critiqué que jamais. Il y sera sans doute confronté encore plus fortement s’il ne parvient pas à briller lors des matchs du mois de septembre en Equipe de France, après un Euro 2024 ultra-décevant à titre collectif et individuel pour la star des Bleus.