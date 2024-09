L1 ‍: Nice dynamite l’ASSE pour ses 120 ans ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 5e journée

Allianz Riviera

Nice-ASSE 8-0

Buts : CSC de Batubinsika (4e), Ndombélé (7e), Cho (24e), Moukoko (26e, 39e), Guessand (36e), Diop (75e), Rosario (86e sur pen.)

Relancée par son beau succès contre le LOSC vendredi dernier, l'ASSE a pris une sacrée claque sur la tête à Nice. Pour les 120 ans du club azuréen, les joueurs niçois devaient enfin réagir après un début de saison décevant. Les recrues de Nice faisaient le travail en début de match. C'était notamment le cas de Clauss, intenable à droite. Le premier but venait de son centre pour Moukoko, lequel était prolongé au fond par le malheureux Batubinsika. Quelques minutes plus tard, le défenseur central stéphanois dégageait le ballon sur Ndombélé qui fusillait Larsonneur. Mohamed-Ali Cho régalait ensuite l'Allianz Riviera d'une sublime frappe enroulée avant le premier but niçois de Moukoko.

L'ancien de Dortmund s'offrait même un doublé après la 5e réalisation niçoise signée Guessand. 6 buts en 40 minutes dans une défense stéphanoise aux abois. L'opération portes ouvertes ne plaisait pas aux supporters de l'ASSE qui quittaient le stade dès la mi-temps. C'était presque plus tranquille pour Sainté en seconde période. Les Verts passaient proches de sauver l'honneur mais finalement leurs errements réapparaissaient en fin de match. Diop plantait le 7e but avant un penalty de Rosario. 8-0, un carton sublime pour le Gym mais une claque qui menace sérieusement l'avenir de Dall'Oglio dans la Loire.