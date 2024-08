Esp ‍: Mbappé est un « ‍problème ‍», ça chauffe au Real

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

Une fois de plus titulaire à la pointe de l’attaque du Real Madrid face à Valladolid dimanche soir, Kylian Mbappé est resté muet, pour son deuxième match en Liga. De quoi susciter des critiques de plus en plus acerbes.

Pour son troisième match officiel sous les couleurs du Real Madrid, Kylian Mbappé a encore été en difficulté, dimanche contre Valladolid. Buteur en Supercoupe d’Europe face à l’Atalanta Bergame et muet lors de son premier match de Liga sur la pelouse de Majorque, l’international français n’a pas encore débloqué son compteur en Liga. Dimanche au Santiago Bernabeu contre Valladolid, l’ancienne star du PSG était une fois de plus alignée dans un rôle de numéro neuf avec Vinicius à sa gauche, Rodrygo à sa droite et Arda Güler derrière lui.

Nabil Djellit sans pitié avec Kylian Mbappé

Malgré le succès de son équipe (3-0), Kylian Mbappé ne s’est pas montré très dangereux et a même été remplacé en cours de match par Carlo Ancelotti. Décevant avec l’Equipe de France à l’Euro, l’originaire de Bondy n’a pas encore lancé sa saison et cela provoque déjà une petite vague d’inquiétude du côté des observateurs, à l'instar de Nabil Djellit. « Pour l'heure, Mbappe est plus un problème qu'une solution » lâche sans pitié le journaliste de France Football sur son compte X après la victoire du Real Madrid contre Valladolid, avant de conclure.

« J'avais senti que son intégration serait compliquée en dépit du storytelling qu'on essaie de nous faire avaler... Une fois encore, j'avais vu juste. Sur les gros matchs, il y aura forcément une question d'équilibre. Et peut-être des choix forts à faire. Je pense que Mbappe est un bon, très bon joueur en 9. Sur le côté avec des jambes, c'est un extraterrestre. Mais la place est prise » a publié le journaliste, estimant qu’avec un joueur tel que Vinicius dans le couloir gauche, Kylian Mbappé n’a aucune chance d’évoluer à ce poste au Real Madrid cette saison.

Autrement dit, l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain n’a pas le choix, il doit réussir à briller à la pointe de l’attaque du Real Madrid s’il veut réussir son acclimatation dans la capitale espagnole. Sa chance, c’est que le club merengue a un calendrier abordable dans les semaines à venir avec le déplacement à Las Palmas jeudi puis la réception du Bétis dimanche, juste avant la trêve internationale durant laquelle il retrouvera l’Equipe de France pour deux matchs de Ligue des Nations contre la Belgique et l’Italie.