Mbappé kidnappé en Espagne, Deschamps intervient ‍!

Dans : Kylian Mbappé.

Par Adrien Guyot

Pour la première liste de Didier Deschamps cette saison, aucune surprise notable. Kylian Mbappé a bien été convoqué, même si son nouveau club du Real Madrid aurait préféré le garder au chaud pendant la trêve internationale de septembre.

Ce jeudi 29 août, les fans de football attendent avec impatience le tirage au sort de la Ligue des Champions qui sera effectué en fin d’après-midi. Les suiveurs de l'Équipe de France ont également vu Didier Deschamps dévoiler la première liste de la saison. Les Bleus affronteront l’Italie et la Belgique dans le cadre de la Ligue des Nations le 6 et 9 septembre prochains. Le sélectionneur n’a pas réservé de réelle surprise et a convoqué Kylian Mbappé, la star de l’attaque tricolore. Ce dernier doit encore digérer son arrivée chez les Merengue mais reste un élément fondamental du système de la France. Cependant, Mbappé aurait pu ne pas être appelé car son club, le Real Madrid, a tout fait pour laisser son joueur à Madrid ces prochains jours selon les informations de RMC Sport.

Le Real Madrid voulait conserver Mbappé pendant la trêve

𝐂’𝐞𝐬𝐭 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞́𝐞 🧳😄



📋 Voici la liste des Bleus pour les 2 prochains matchs de Ligue des Nations contre l’Italie 🇮🇹 et la Belgique 🇧🇪



Avec les premières convocations de 𝐌𝐚𝐧𝐮 𝐊𝐨𝐧𝐞́ et 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐥 𝐎𝐥𝐢𝐬𝐞 👋#FiersdetreBleus pic.twitter.com/QyUrLmygQu — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) August 29, 2024

En effet, la formation madrilène voulait conserver un maximum de ses joueurs internationaux, surtout après les blessures de Jude Bellingham (absent un mois) et Eduardo Camavinga, et est parvenu à convaincre Julian Nagelsmann de ne pas convoquer le taulier de sa défense centrale, à savoir Antonio Rüdiger. La direction de la Maison Blanche a informé le staff des Bleus de sa volonté de garder ses trois internationaux français. Outre Mbappé, Aurélien Tchouaméni et Ferland Mendy sont également concernés mais font bel et bien partie des joueurs convoqués à Clairefontaine en début de semaine prochaine. Reste désormais à savoir si Deschamps décide d’accorder beaucoup de temps de jeu aux trois principaux intéressés ou non.

En tout cas, le sélectionneur national a balayé l’idée de se laisser dicter ses choix par le Real Madrid, aussi prestigieux soit-il. « Je ne sais pas d'où vous tenez ces infos. J'ai parlé avec Kylian. Ce que je peux dire c'est qu'il y a toujours ce problème de calendrier, une nouvelle formume de Ligue des champions surtout après une grande compétition. Il n'y a pas vraiment eu de prépration. La saison va être très très longue avec une plage début juin et la Coupe du monde des clubs. Les entraîneurs vont devoir gérer les joueurs. Il n'a fait que trois matchs dans un nouveau club avec des joueurs différents. Il y a des automatismes à trouver. Je l'ai trouvé en jambes avec du jus », a livré Didier Deschamps en conférence de presse.