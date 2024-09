OL ‍: Le grand projet de Textor en danger

Dans : OL.

Le rachat d'Everton par John Textor connait un double coup de frein, avec l'apparition d'un concurrent puissant et les doutes soulevées par le club anglais sur le projet du propriétaire de l'OL.

Ambitieux propriétaire de l’Olympique Lyonnais, John Textor a aussi de gros projets concernant ses autres affaires dans le football. On sait qu’il rêve de dominer l’Amérique du Sud avec Botafogo, qui possède une équipe très compétitive. L’Angleterre est l’autre gros objectif de l’Américain, qui possède 45 % des parts de Crystal Palace, mais n’a jamais réussi à en racheter plus pour être majoritaire. Résultat, le boss d’Eagle Football envisage de vendre ses parts dans le club londonien pour racheter Everton. Il est entré en négociations exclusives avec le propriétaire actuel Farhad Moshiri, et semblait jusqu’à récemment en bonne voie pour acquérir le club de Liverpool avec plusieurs autres investisseurs, comme Aliya Capital Patners et Alexander Bafer, déjà impliqué dans le rachat de l’OL.

La Bourse de New York en objectif

Mais selon Bloomberg et plusieurs articles de la presse américaine ces derniers jours, malgré des négociations exclusives en cours, le rachat d’Everton se complique. Non seulement un autre projet a vu le jour et vient donc concurrencer son offre. Il s’agit de celle de Dan Friedkin, milliardaire américain bien connu pour être le boss de l’AS Roma et avoir racheté l’AS Cannes dernièrement. Mais en plus de cette concurrence, les propriétaires d’Everton ne sont plus vraiment convaincus par les intentions de John Textor, qui voit son projet peiner à convaincre le club de Premier League. Si cette tentative devait être vouée à l’échec, ce serait un gros coup dur pour John Textor, comme le rappelle Le Progrès. En effet, l’Américain avait prévu d’introduire Eagle Football à la bourse de New York, et espérait pour cela une valorisation de son groupe à 2 milliards d’euros, ce qui sera impossible à atteindre sans l’achat d’Everton.