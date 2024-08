Mbappé brutalisé, Kylian découvre la rage madrilène

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

Buteur en Supercoupe d’Europe, Kylian Mbappé était de nouveau titulaire à la pointe de l’attaque du Real Madrid contre Majorque lors de la première journée de Liga. Mais le buteur français est cette fois resté muet.

Ce dimanche soir, les supporters du Real Madrid attendaient avec impatience la grande première de Kylian Mbappé en Liga à l’occasion de la première journée du championnat sur la pelouse de Majorque. L’optimisme était de rigueur chez les fans du club merengue après la victoire en Supercoupe d’Europe face à l’Atalanta Bergame cette semaine (2-0). Discret face aux Italiens, Kylian Mabppé avait tout de même réussi à inscrire son premier but sous ses nouvelles couleurs, après un superbe service de Jude Bellingham. Dimanche soir à Majorque, la victoire du Real Madrid devait être une formalité, encore plus après l’ouverture du score dès le premier quart d’heure de Rodrygo.

Mais les choses se sont gâtées, car le champion d’Europe n’a jamais réussi à faire le break, et a fini par concéder l’égalisation. Dans le dur, le Real Madrid n’a pas pu compter sur un grand Mbappé pour se sortir de ce mauvais pas. Pire, l’international français est coupable sur l’égalisation de Muriqi sur corner, puisque c’est lui qui était au marquage sur le buteur de Majorque. « L'attaquant français doit certainement s'en vouloir, d'avoir abandonné Muriqi et laissé échapper, par là même, sa première victoire en Liga. Les fanatiques de statistiques vous diront, aussi ce matin, que Kylian Mbappé est passé à côté de sa grande première en Championnat » écrit le quotidien L’Equipe dans son édition ce lundi.

Mbappé coupable sur le but et peu inspiré en attaque

Dans la presse espagnole et sur les réseaux sociaux, les premières critiques commencent également à fuser au sujet de Kylian Mbappé, aligné dans une position d’avant-centre mais qui a beaucoup dézonné et qui a parfois sembler se marcher dessus avec Vinicius sur le côté gauche. « Le jour ou Kylian Mbappé commencera perdre sa vitesse, sa carrière se terminera pour les TOP club. Contrairement à un Messi, Ronaldo, Modric ou autres, il n'a pas une technique digne d'un grand joueur », « Tout se passe comme prévu », « Vous voyez l’appel de Vini, au PSG, Mbappé faisait ça s’il ne recevait pas la balle il arrêtait de courir ou venait demander en retrait » ou encore « Le but encaissé du Real, c’est la faute de Mbappé »peut-on lire ce lundi sur les réseaux sociaux.

L’attaquant du Real Madrid le savait, l’exposition d’un club tel que le Real Madrid est impitoyable et chaque match raté lui vaudra son lot de critiques. L’international tricolore devra réagir dès dimanche avec la réception de Valladolid, un match durant lequel Kylian Mbappé pourrait inscrire son premier but au Santiago Bernabeu.