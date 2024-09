55 ME pour Mbappé, le PSG fait officiellement appel

Dans : PSG.

Dans le litige financier opposant le PSG à Kylian Mbappé, la LFP a tranché en faveur de l'attaquant madrilène. Pour l'instance, le PSG doit donner les 55 millions d'euros dus à Mbappé dans son contrat. Le club parisien a protesté publiquement, annonçant ne pas verser l'argent. Ce vendredi, cette stratégie s'est poursuivie d'un point de vue juridique. En effet, dans un communiqué, le PSG a indiqué faire officiellement appel de la décision de la LFP. Les Parisiens restent fidèles à leur position initiale, celle de faire confiance à l'accord oral pris entre le joueur et sa direction il y a un an.

« Le club a fait appel de l'avis de la Commission de la LFP, malgré son effet limité. En effet, la position du PSG est bien plus qu'une position juridique fondée. C'est aussi une question de bonne foi, d'honnêteté, de maintien des valeurs et de respect de l'institution parisienne et de ses supporters, qui est plus importante que n'importe quel joueur. En droit et en fait, le joueur a pris des engagements publics et privés clairs et répétés que le Club demande simplement d'honorer, et le joueur a bénéficié d'avantages sans précédent de la part du Club pendant 7 ans à Paris. Le Club attend avec impatience que ces engagements fondamentaux et indéniables soient respectés dans l'enceinte appropriée, si le joueur cherche malheureusement à poursuivre cette affaire tellement incompréhensible pour sa réputation », a écrit le PSG. Une stratégie qui a peu de chances d'aboutir car la morale n'a aucune valeur juridique face à un contrat écrit en bonne et due forme.