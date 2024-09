L'incroyable exploit de l'OM, le roi du mercato est bluffé

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Cela semblait impossible et pourtant, l’OM a réussi à faire signer Adrien Rabiot, libre depuis la fin de son contrat avec la Juventus Turin le 30 juin dernier. Un plan de carrière inattendu pour l’international français.

On l’imaginait à Manchester United, Liverpool, au Bayern Munich ou à l’AC Milan et finalement, c’est à l’Olympique de Marseille qu’a signé Adrien Rabiot à la surprise générale. Les dirigeants phocéens, Mehdi Benatia en tête, ont fait un travail colossal pour rendre possible cette signature qui fait le bonheur de Roberto De Zerbi, lequel enregistre un renfort considérable au milieu de terrain avec un titulaire de l’Equipe de France. On se demande néanmoins comment cette signature a pu être possible alors que Rabiot, qui sort de plusieurs très bonnes saisons à la Juve, était cité dans le viseur de très grands clubs européens. Fabrizio Romano s’est attardé sur le sujet et selon le spécialiste du mercato, il est vrai que signer à l’OM n’était pas dans les plans de Rabiot il y a encore quelques semaines.

Le joueur formé au PSG rêvait de rejoindre la Premier League, où Liverpool et Manchester United sont venus aux renseignements. Mais les exigences financières du clan Rabiot ont finalement eu raison de l’intérêt des clubs anglais, qui ont abandonné le dossier. « La Premier League était son rêve mais ses demandes salariales étaient considérées comme trop importantes. L’OM a fait un excellent travail en coulisses et a réussi à lui faire baisser son salaire, convaincant Rabiot avec le projet. Ils ont travaillé dur en coulisses et maintenant, c’est un joueur de l’OM avec un contrat de deux ans » a révélé le spécialiste du mercato.

Rabiot rêvait de Premier League

Résultat des courses, l’Olympique de Marseille a récupéré Adrien Rabiot avec un salaire deux fois moins important que celui qui était le sien à la Juventus Turin. Une superbe opération de la part de Pablo Longoria, mais une gestion de carrière étonnante si l'on se place du côté de l’ancien Parisien. Ce dernier aurait notamment refusé une proposition XXL de l’AC Milan, qui lui offrait près de 7 ME par an. Quoi qu’il en soit, ce n’est pas le problème des dirigeants ni des supporters de l’OM, qui sont eux très heureux et grandement satisfaits d’avoir pu mettre le grappin sur un joueur de la dimension d’Adrien Rabiot, ce qui semblait totalement inespéré il y a encore quelques jours.

Tous les observateurs ont maintenant hâte de voir le joueur de 29 ans enfiler la tunique marseillaise pour la première fois en match. Mais il faudra se montrer patient car à priori, Adrien Rabiot sera trop juste pour figurer dans le groupe de l'OM pour affronter l'OL ce dimanche à 20h45.