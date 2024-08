PSG, France, Real, l'avocat de Mbappé rend les armes

Dans : Kylian Mbappé.

Par Hadrien Rivayrand

Le Real Madrid s'est bien repris en Liga ce week-end avec un succès logique face à Valladolid. Mais Kylian Mbappé n'a toujours pas marqué en championnat sous ses nouvelles couleurs.

Kylian Mbappé se sait très attendu par les fans et observateurs du monde entier. Son arrivée au Real Madrid a été l'un des moments forts de l'été. Les champions d'Espagne comptent bien tout rafler cette saison. Mbappé a une pression énorme sur les épaules, surtout que ces derniers mois n'ont pas été très faciles pour lui, entre blessure au nez à l'Euro 2024 avec l'équipe de France et méformes. D'ailleurs, ses débuts en Liga ne sont pas forcément ceux souhaités. En deux sorties avec le Real Madrid, il n'a pas encore trouvé le chemin des filets. Plus que cela, son rendu est parfois assez limité. De quoi en inquiéter certains, dont Jérôme Rothen.

Mbappé ne fait plus du tout rêver Rothen

Sur l'antenne de RMC, le consultant a en effet donné son ressenti sur la forme de Mbappé et n'est plus si sûr de le voir retrouver son niveau d'avant. « Même Deschamps n'arrive plus à le faire défendre. Est-ce que Ancelotti pourra ? C'est déjà un paramètre important. Je l'ai défendu, mais ça fait un an et demi qu'il n'a plus été stratosphérique. Est-ce qu'il retrouvera son niveau ? Même ses accélérations... les premières années au PSG, je n'avais jamais vu ça. J'espère qu'il n'est pas un peu usé, on peut se poser la question. Les stats, il les aura. Il a le meilleur préparateur physique, donc il mettra peut-être le doigt où ça fait mal », a notamment indiqué Jérôme Rothen, qui voudrait revoir un Mbappé au top de sa forme sous les couleurs du Real Madrid mais qui n'a plus les yeux qui brillent pour l'instant quand il voit jouer le capitaine de l'équipe de France.

Un constat déjà effectué au PSG ces derniers mois, où sa méforme et son manque de précision étaient perceptibles. Mais la guerre mentale avec le club de la capitale et la décision de Luis Enrique de le priver de certains matchs avaient été évoqués comme explication. Pareil à l'Euro où son problème au nez et sa méforme étaient mis en avant. Au Real Madrid, les excuses ne pourront pas durer éternellement au coeur de la meilleure équipe d'Europe, et Jérome Rothen avoue avoir du mal à continuer à défendre le champion du monde 2018.