L'OM de Bielsa c'était l'enfer, il persiste et signe

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

En 2018, Romain Alessandrini avait signé une sortie aussi cinglante que marquante concernant Marcelo Bielsa. L'ancien joueur de l'OM avait critiqué la méthode de l'Argentin. 6 ans plus tard, il a modéré ses propos mais le fond est resté.

Quel est l'héritage de Marcelo Bielsa à l'OM ? Pour la plupart des supporters phocéens, l'Argentin ne rappelle que de bons souvenirs. Il est synonyme d'un OM séduisant, offensif qui concurrençait le PSG dans la course au titre en 2015. Néanmoins, il ne faut pas occulter la fin décevante de l'ère Bielsa à Marseille. Le club phocéen a mal fini la saison 2014-2015, lâchant même le podium derrière Paris, Lyon et Monaco. En plus, Bielsa avait quitté précipitamment la Canebière, démissionnant de l'OM après le premier match de la saison suivante. Côté joueurs, Bielsa avait fait progresser de nombreux éléments sous sa houlette. Mais, sa méthode irritait profondément Romain Alessandrini.

Des semaines pénibles avec Bielsa

En 2018, alors que l'Argentin venait de se faire virer du LOSC, Romain Alessandrini l'avait égratigné en interview. Il avait critiqué sa philosophie de jeu et surtout ses méthodes usantes. En outre, il en avait profité pour moquer le faible palmarès de celui qui est considéré comme un modèle par Pep Guardiola. Une sortie polémique qui n'avait pas plu à Marseille. 6 ans plus tard, Alessandrini n'a pas changé son discours. Interrogé par Football club de Marseille, l'ancien milieu de l'OM a réitéré ses critiques envers Marcelo Bielsa. Cependant, il s'est montré plus respectueux du CV de l'Argentin.

Romain Alessandrini 🇨🇵 était présent au Stade Vélodrome avec sa fille 💙 #TeamOM 🔵⚪ #OMOGCN pic.twitter.com/PSuWEyGxrt — GP013 (@Gp_013) September 14, 2024

« Cela reste ce que j’ai vécu de l’intérieur. Ça ne regarde que moi et la relation que j’ai eue avec cet entraîneur. C’était un entraîneur exceptionnel, ça je ne l’ai jamais (remis en doute). Mais, par contre, je n’ai pas eu la relation que j’aurais aimé avoir avec lui. Des joueurs faisaient profil bas mais ils n’en pensaient pas moins. Bielsa, avec tout le respect que je peux avoir pour lui, c’était beau… mais combien de temps ? Les entraînements, c’était un calvaire ! On ne prenait pas de plaisir. Le onze, on le connaissait dès le lundi. La semaine était longue. On ne touchait pas le ballon. C’était complexe, il n’y avait pas trop de communication, beaucoup de vidéos. C’était pesant, surtout pour ceux qui ne jouaient pas », a t-il indiqué. Un discours sans doute plus audible aujourd'hui car Bielsa est en train d'être remplacé par De Zerbi dans le cœur des supporters phocéens.