Bouna Sarr à l'ASSE, le gros coup de septembre

Par Alexis Rose

Afin de pallier la longue absence d’Yvann Maçon, l’AS Saint-Etienne pourrait bien recruter un latéral droit né à Lyon en la personne de Bouna Sarr.

Libéré d’un poids depuis sa première victoire de la saison contre Lille vendredi dernier (1-0), Saint-Etienne peut aborder la suite des événements avec plus de sérénité. Actuellement barragiste, le club du Forez a recollé au peloton dans le classement de la L1. Mais l’ASSE ne veut pas s’arrêter là et pour continuer sa mission maintien, le promu stéphanois souhaite recruter un dernier joueur avant la fin de l’été. Faisant face à la blessure longue durée d’Yvann Maçon, touché et opéré à un ménisque du genou la semaine passée, la direction des Verts s’est mis en tête de faire venir un joker au poste de latéral droit. Ces derniers jours, le nom de Mehdi Zeffane, formé à l’OL et parti de Clermont à l’issue de la saison dernière, a circulé autour du Chaudron, mais l’ASSE pourrait finalement attirer un autre natif de Lyon.

Bouna Sarr, le joker de luxe de l’ASSE ?

Libre de tout contrat, Bouna Sarr négocierait actuellement avec les dirigeants de l'ASSE et ceux de la Real Sociedad.

En effet, selon les informations du Peuple Vert, Sainté négocie actuellement avec Bouna Sarr. Libre de tout contrat depuis son départ du Bayern Munich, le joueur de 32 ans recherche un nouveau challenge pour relancer sa carrière. Gravement blessé à un genou en fin d’année dernière, le latéral droit n’a pas joué depuis de longs mois et veut signer dans un club où il aura du temps de jeu. Un statut de titulaire que l’ASSE peut lui offrir, même si le champion d'Afrique avec le Sénégal dispose d’autres propositions. L’ancien Marseillais figure également sur les tablettes de la Real Sociedad, qui dispute l’Europa League. Autant dire que rien n’est gagné pour Sainté dans ce dossier, même si Olivier Dall'Oglio semble déterminé à convaincre Sarr de le rejoindre pour vivre une belle saison en L1. En tout cas, l’ASSE a raison de tenter cette opportunité de marché, malgré le fait que ce potentiel recrutement de Bouna Sarr, passé par l’OL chez les jeunes, serait un pari quelque peu risqué.