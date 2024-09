Mason Greenwood au PSG, le séisme venu d’Angleterre

Mason Greenwood cartonne avec l'OM, et cela a éveillé l'intérêt de plusieurs clubs de gros calibre, dont le Real, le Barça et le PSG.

En un mois de compétition avec l’Olympique de Marseille, Mason Greenwood a conquis tout le monde. Arrivé dans une ambiance glaciale étant donnée son passif personnel, l’Anglais sortait déjà d’une saison très solide à Getafe, où il était l’homme à tout faire sur le plan offensif. Mieux accompagné à l’OM, l’ancien de Manchester United s’éclate et empile les buts, au point d’avoir le badge de meilleur buteur de la Ligue 1 avant d’aller jouer à Lyon ce dimanche. Un début de saison qui ne laisse pas insensible les plus grands clubs d’Europe, révèle ce vendredi midi le média anglais HITC.

