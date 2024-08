Mbappé galère avec le Real, les supporters du PSG fanfaronnent

Dans : Kylian Mbappé.

Par Alexis Rose

Parti du Paris Saint-Germain pour rejoindre le Real Madrid après un été compliqué à avec l’équipe de France à l’Euro 2024, Kylian Mbappé ne connaît pas des débuts rêvés dans son nouveau club…

L’aventure de Kylian Mbappé avec le Real Madrid avait pourtant bien débuté avec un but contre l’Atalanta Bergame et la Supercoupe de l’UEFA en poche comme premier trophée dans son nouveau club. Sauf que depuis, ses premiers pas en Liga sont loin d’être à la hauteur des grandes attentes placées en lui par les supporters madrilènes. Décevant pour sa première sortie à Majorque la semaine passée (1-1), Mbappé comptait bien se racheter ce dimanche pour sa grande première au Bernabéu. Mais malgré la large victoire du Real contre Valladolid (3-0), le champion du monde 2018 n’a clairement pas marqué de points…

Le raté de Kylian Mbappé, bien servi par Vinicius Jr 😬 pic.twitter.com/s41WzK9tUC — Vibes Foot (@VibesFoot) August 25, 2024

Aligné à la pointe de l’attaque de Carlo Ancelotti aux côtés des Brésiliens Vinicius et Rodrygo, Mbappé a multiplié les erreurs techniques. En fin de match, le Français aurait toutefois pu sauver sa prestation, sauf qu’il a complètement raté un-contre-un après un vrai caviar de Vinicius… Le raté de trop, puisque son entraîneur l’a sorti dans la foulée, remplacé par Endrick, auteur de son premier but sous le maillot du Real deux minutes plus tard… Un concours de circonstances qui ne tourne donc pas en la faveur de Mbappé, qui subit logiquement une vague de critiques sur les réseaux sociaux après ses débuts ratés avec Madrid.

Les deux premiers matchs de Mbappé PTDRRRRRRRRRR pic.twitter.com/dbmWtiyJ2k — 𝐘𝐀𝐒𝐄𝐄𝐍 (@YaseenPvris) August 25, 2024

Vinicius qui essaye de faire marquer Mbappé depuis 80 minute pic.twitter.com/dcl52gdoVI — 🇨🇴 (@arbz216) August 25, 2024

Mbappe qui galère une nouvelle fois face à une D2 🇪🇸je suis très content 😂#RealMadridRealValladolid pic.twitter.com/Eq3x7mPiJg — Foot_PSG 🇵🇸 (FB) (@futEmmanuel69) August 25, 2024

Moqué par les Madrilènes, Mbappé ne laisse en tout cas pas de regrets aux supporters du PSG. Car si le Français a fait les beaux jours de Paris pendant sept ans, le début de saison canon des hommes de Luis Enrique, avec deux victoires 4-1 et 6-0 face au Havre et à Montpellier en L1, prouve que le club de la capitale a bien digéré le départ de sa star. Certains supporters en viennent même à dire que la fuite de Mbappé est finalement une bonne chose pour le PSG…

En fait, le départ de Mbappé est la meilleure chose qui soit arrivée au PSG.



Regardez comment il a détruit le jeu du grand Real Madrid ptdrrrrr. — Tʜᴏʀғᴀʟʟ ® (@ThorfaIl_) August 25, 2024