OM ‍: De Zerbi se plaint, un joueur est visé

Par Guillaume Conte

Roberto De Zerbi l'a mauvaise avec la blessure de Quentin Merlin, qui n'a pas de doublure à ses yeux. Son remplaçant dans l'effectif peut l'avoir mauvaise.

Roberto De Zerbi va avoir du mal à se plaindre du mercato de l’Olympique de Marseille. Le club phocéen a frappé très fort cet été, surtout qu’il était plutôt prévu qu’il économise et réduise son groupe avec l’absence de Coupe d’Europe. Au lieu de cela, l’entraineur italien a eu pratiquement tout ce qu’il voulait. Mais quand on est exigeant comme peut l’être l’ancien manager de Brighton, la satisfaction n’est jamais totale. Et ce vendredi en conférence de presse, à l’approche du match face à l’OL, « RDZ » s’est plaint de ne pas avoir de doublure à Quentin Merlin, blessé pour plusieurs semaines avec les espoirs au début du mois de septembre. L’arrière gauche avait un rôle à part dans le système de l’OM, avec sa capacité à prendre le couloir, mais aussi à rentrer à l’intérieur s’il n’était pas sollicité défensivement pour apporter le surnombre et compenser les déséquilibres afin de reformer le losange au milieu.

Ulisses Garcia n'est pas cité par son entraineur

Contre Nice, c’est Michael Murillo, arrière droit de formation, qui a occupé la place à gauche. Ulisses Garcia, seul arrière gauche du groupe, n’est entré en jeu qu’en fin de rencontre, certainement à court de rythme après avoir passé l’été dans le loft. Mais le Suisse ne devrait pas faire partie du projet du 11 de départ face à Lyon, puisque De Zerbi ne l’a même pas cité dans les joueurs capables de prendre le relai de Quentin Merlin quand ce dernier est blessé. « Je n’ai pas de doublure pour Quentin Merlin. Tous les joueurs ne sont pas pareils, il faut respecter les caractéristiques de chacun. Il y a la possibilité de mettre Lirola ou Murillo ou encore d’autres variantes en fonction du système que je vais mettre en place. C’est une absence importante mais ce sont des choses qui arrivent et il faut savoir s’adapter », a livré l’entraineur italien.

Ulisses Garcia, oublié par son entraîneur, va espérer grappiller encore un peu de temps de eu, mais nul doute que l’OM ne mise pas trop sur lui pour les prochains matchs, et notamment celui capital face à l’OL de ce dimanche.