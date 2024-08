Bellingham blessé, Mbappé fait sourire Madrid

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Jude Bellingham s'est blessé à la jambe droite lors d'un entraînement avec le Real Madrid. Le milieu anglais va manquer un mois de compétition. Un coup dur qui n'a pas manqué de faire réagir Kylian Mbappé.

Les supporters madrilènes n'auront pas pu profiter de l'association Jude Bellingham-Kylian Mbappé bien longtemps. En effet, ce vendredi, Jude Bellingham a quitté l'entraînement du Real Madrid blessé. Le milieu anglais a subi une lésion au muscle mince plantaire de la jambe droite. Les médias espagnols annoncent déjà une indisponibilité de Bellingham pour un mois environ. Le Real Madrid ne l'aura pas à disposition pour le début de la Ligue des champions et il fera défaut à l'Angleterre pour le début de la Ligue des Nations en septembre. Un coup dur qui a été accueilli avec fatalisme par l'Anglais sur ses réseaux sociaux.

Nothing I hate more than missing games but trying to see the positive side and maybe my body is telling me it needs a bit more rest after a busy year. I’m very frustrated but I’ll be supporting the lads like a fan until I can rejoin them again in my best and strongest form.… pic.twitter.com/HOdv3FCiUh — Jude Bellingham (@BellinghamJude) August 23, 2024

Mbappé au soutien de Bellingham

« Il n’y a rien que je déteste plus que de manquer des matches, mais j’essaie de voir le bon côté des choses et peut-être que mon corps me dit qu’il a besoin d’un peu plus de repos après une année bien remplie. Je suis très frustré mais je soutiendrai les gars comme un fan jusqu’à ce que je puisse les rejoindre dans ma meilleure forme. Merci pour vos messages d’inquiétude et de soutien. Beaucoup d’amour et Hala Madrid ! », a t-il écrit. Un message qui a fait mouche dans le vestiaire merengue et notamment chez Kylian Mbappé.

L'attaquant français a répondu au texte de son coéquipier par un simple « Mon gars ». Cependant, cette petite marque d'affection a été bien accueilli en Espagne. Les médias espagnols soulignent la solidarité de Mbappé et surtout sa bonne intégration au Real alors qu'il est encore vu comme individualiste par ses détracteurs des deux côtés des Pyrénées. C'est d'autant plus fort que Bellingham est annoncé comme l'un des rivaux de Kylian Mbappé pour le Ballon d'Or cette année et lors des éditions futures.