Menacé par un contrat, Mbappé a une semaine pour signer

Dans : Kylian Mbappé.

Par Hadrien Rivayrand

En fin de contrat l'été prochain, Kylian Mbappé va devoir prendre une décision rapidement sur son avenir. Du moins, c'est ce qu'on veut du côté du Real Madrid.

Kylian Mbappé va de nouveau devoir faire un choix. En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, le capitaine de l'équipe de France est très attendu. L'attaquant de 25 ans fait tourner en bourrique les fans franciliens mais aussi ceux du Real Madrid depuis quelque temps déjà. Il se dit d'ailleurs en Espagne que les Merengue tenteront une dernière fois de le signer. Si la réponse est négative, alors les Madrilènes laisseront définitivement tomber l'idée de recruter Kylian Mbappé. Selon Ramón Álvarez de Mon, Florentino Pérez a déjà préparé le futur contrat du joueur français s'il décidait de signer à Madrid.

Mbappé, le Real Madrid a déjà tout prévu

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Le journaliste a en effet précisé ces dernières heures que le Real Madrid avait préparé tous les contrats et papiers nécessaires pour la signature de Kylian Mbappé. Et ce, dès ce mois de janvier. Ramón Álvarez de Mon indique également que Florentino Pérez appellera très rapidement, dès la première semaine du mois de janvier, Kylian Mbappé pour connaitre sa décision. Si l'ancien de Monaco disait oui, alors il signerait directement son contrat. Sinon, le président madrilène lui signifiera la fin des intentions de la Casa Blanca de le recruter.

Plus que quelques jours donc avant le dénuement de ce dossier qui n'en finit plus de trainer. Avec un Euro 2024 et des rencontres très importantes en Ligue des champions à disputer avec le PSG, Kylian Mbappé va devoir vite rester concentré sur ses objectifs. Et quoi de mieux que d'enfin sceller son avenir proche pour y parvenir.