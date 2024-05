Mbappé, la catrastrophe que Riolo attendait

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

Le dernier match de Kylian Mbappé sous le maillot du PSG au Parc des Princes a tourné au fiasco sportif. Et que dire de la soirée gâchée par l'annonce faite vendredi pour le numéro 7 parisien.

« Je ne m’attendais à rien, et je suis quand même déçu ». Cette réplique culte de la série Malcolm a probablement sonné aux oreilles de nombreux supporters du Paris Saint-Germain après cette célébration du douzième titre de Champion de France de son histoire. Car forcément, en officialisant dans une vidéo son départ du PSG 48 heures avant ce qui devait être une fête, Kylian Mbappé a attiré les projecteurs sur lui. Et c'est peu dire que sa dernière sortie au Parc des Princes sous la tunique parisienne a été gâchée.

Pour Daniel Riolo, il était acquis d'avance que ce dimanche 12 mai avait tout pour tourner au fiasco, et le journaliste de RMC n'est donc pas du tout surpris par la tournure des événements, entre sifflets d'une partie du public et tifo d'un Collectif Ultras Paris au comportement un peu gênant, le capo du CUP insultant un jeune supporter parisien visiblement mécontent.

Invité ce lundi de BFM, notre confrère estime que dans cette histoire, tout le monde est fautif, à savoir Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaifi et Luis Enrique. « Toute l’année, vous avez une bataille d’ego entre un président Al-Khelaïfi, qui a toujours été dépassé, un entraîneur qui arrive avec un boulard surdimensionné, et Mbappé qui est sur une autre planète dans ce domaine. Tout au long de l’année, ils ont joué ensemble à: « qui a le plus gros ego? Qui doit s’en sortir le mieux ? Tu n’as pas voulu signer ton contrat, moi, je suis un entraîneur qui ne supporte pas les stars, je vais te mettre au pas. C’est moi le président et je vais faire en sorte de soutenir mon entraineur contre toi, la petite starlette, qui n’a pas voulu prolonger ». Comment vouliez-vous au final que ça ne se termine pas de cette façon? (...) Cavani est parti dans l’indifférence générale, Thiago Silva à peine un message. On a eu Verratti qui a eu droit à des adieux plutôt bien faits l’année dernière. Mais on parle de Kylian Mbappé, plus grand buteur de l’histoire du club, et ça s’est terminé comme ça. On a noyé ça dans la célébration du titre. Tout a été gâché », constate Daniel Riolo, pas vraiment étonné de cette ultime sortie parisienne de Kylian Mbappé.