OL-OM ‍: La Ligue 1 vit un fiasco olympique

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Vendredi, Nice s'est assuré une place européenne en battant Le Havre 1-0. Le succès des Aiglons prive du même coup l'OM et l'OL d'une place dans le top 5 en fin de saison. Un évènement inédit en Ligue 1 au 21e siècle.

Les suiveurs du PSG ont du être un peu décontenancés cette saison en observant la concurrence de leur club chéri. En effet, Paris a côtoyé Brest et Nice en haut du classement alors qu'il attendait plutôt l'OM voire l'OL. Les deux rivaux médiatiques du club parisien n'ont pas connu une saison facile. Les Gones ont flirté avec la relégation en Ligue 2, étant dernier en décembre avec 7 petits points. L'OM a longtemps navigué dans le ventre mou et bataille actuellement pour arracher une place européenne face à...l'OL notamment. Les deux olympiques doivent se contenter de miettes cette saison.

Un top 5 sans OL et OM, inédit depuis 1997 !

Ce sera une 6e place au mieux pour l'OL et l'OM en fin de saison. Une conclusion définitive depuis le succès de Nice contre Le Havre 1-0 vendredi soir. Les Aiglons se sont assurés une place européenne et ont surtout privé les deux olympiques de top 5. Un évènement à l'échelle de la Ligue 1. En effet, cela faisait 27 ans que Lyonnais et Marseillais n'avaient pas été privés des 5 premières places lors d'un même exercice.

La saison de Ligue 1 touche bientôt à son terme et le sprint final est engagé pour tous les prétendants aux coupes d'Europe la saison prochaine. De Monaco, deuxième, à Marseille, neuvième, les places sont chères pour accrocher un ticket continental. https://t.co/ibCTuARtPb — RMC Sport (@RMCsport) May 11, 2024

C'était lors de la saison 1996-1997, année de la remontée de l'OM en Ligue 1. A l'époque, Lyon avait fini 8e du championnat et Marseille avait atteint le 11e rang. L'OL s'était qualifié pour la défunte Coupe Intertoto alors qu'aujourd'hui aucun des deux olympiques n'est sûr de jouer l'Europe la saison prochaine. C'est une preuve supplémentaire de la faillite des deux géants du football français ces derniers mois mais peut-être aussi de la compétitivité nouvelle du championnat de France. Derrière le PSG, aucune équipe n'est intouchable quel que soit son budget ou son statut.