Mbappé a mis le Real à ses pieds en 24 heures chrono

Par Guillaume Conte

Mardi, Kylian Mbappé a marché sur la Real Sociedad pour porter le PSG. Le lendemain, le Real Madrid était bien timide contre Leipzig. La Maison Blanche en a plus que jamais besoin la saison prochaine.

Le Real Madrid et le Paris SG font partie des quatre qualifiés pour les quarts de finale après cette semaine de Ligue des Champions, en attendant le restes des troupes. Une confrontation entre les deux clubs est donc possible dans le reste de la compétition et tous les regards se tourneraient alors plus que jamais sur Kylian Mbappé. Surtout après les dernières 24 heures qui viennent de se dérouler.

Mardi soir, l’attaquant du PSG marchait sur l’Espagne en sortant à lui tout seul ou presque la Real Sociedad, grâce à son habileté devant le but, son efficacité et même son altruisme puisqu’il aurait très bien pu compter deux passes décisives si Bradley Barcola et Vitinha avaient été un peu plus adroits. Une vraie démonstration en terre espagnole qui n’est pas restée sans conséquence jusqu’à Madrid, où on se lèche les babines à l’avance à l’idée de voir le numéro 7 parisien débarquer à Santiago Bernabeu la saison prochaine.

Le Real orphelin de Mbappé ?

En attendant, c’était le RB Leipzig qui était dans l’enceinte madrilène 24 heures plus tard. Pour ce match retour, le Real Madrid a paru bien inoffensif, notamment dans une première période comme il y en a rarement eu au sein de la Casa Blanca, avec une domination allemande et aucun jeu, très peu de mouvement et aucune animation offensive tant que Vinicius était bien pris.

Les médias espagnols ont tout de suite fait le rapprochement, soulignant que la prestation du Real était inquiétante pour la suite de la compétition. Et qu’il fallait un joueur capable de faire des différences devant dans des matchs serrés, sous peine de se faire sortir au premier gros club affronté dans les prochains tours. Il n’y aura pas de nouveaux arrivants au Real dans les semaines à venir, même si Courtois et Militao vont revenir, mais le besoin de Mbappé n’a jamais semblé aussi évident qu’avec ces matchs couperets.

Néanmoins, interdiction formelle de sous-estimer le Real Madrid, qui sait plus que jamais jouer avec ses qualités pour aller loin en Ligue des Champions, et réserverait un traitement spécial à Mbappé si jamais le PSG devait se trouver sur sa route. En attendant, l’international français a démontré que sa soif de buts dans les grands matchs était toujours aussi importante. Et pour le moment, c’est le Paris SG qui en profite.