Mbappé ne fait plus rêver, la terrible confession venue d’Angleterre

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

Considéré il y a encore quelques mois comme le meilleur joueur du monde, Kylian Mbappé est à la peine avec le PSG et sa fin de saison lui vaut des critiques de plus en plus salées.

Très attendu pour guider le Paris Saint-Germain vers la finale de la Ligue des Champions, Kylian Mbappé est totalement passé à côté de sa double confrontation face au Borussia Dortmund. Discret au match aller, il n’a pas été plus en vue lors du match retour au Parc des Princes, même s’il convient d’ajouter que la réussite n’a pas non plus été de son côté avec un poteau en Allemagne et une barre mardi soir. La fin de l’histoire entre Kylian Mbappé et le PSG se boucle en tout cas sur une note amère, et c’est avec un statut fragilisé que l’originaire de Bondy va débarquer dans un Real Madrid galactique, où Jude Bellingham et Vinicius Junior sont de véritables idoles.

Preuve que Kylian Mbappé ne fait plus rêver comme ce fut le cas par le passé, certains observateurs du football européen n’en font plus un joueur majeur à recruter de toute urgence. C’est par exemple le cas de Darren Bent, qui ne voudrait même pas de KM7 à Arsenal. « Est-ce que j’échangerais Mbappé contre Havertz ou Rice ? Non ! Absolument pas » a lancé l’ancien attaquant de la sélection anglaise (13 sélections), interrogé par TalkSport. Un énorme écueil pour Kylian Mbappé, qui comptera sur l’Euro pour se relancer et pour prouver au monde entier le joueur qu’il est. Le rebond de l’international français sera nécessaire avant de débarquer au Real Madrid, où la moindre de ses prestations sera scrutée avec la plus grande attention.

Car pour déloger Rodrygo, Bellingham ou Vinicius, l’actuel buteur du Paris Saint-Germain va devoir se lever de bonne heure et retrouver son meilleur niveau. Sans quoi ses premiers pas dans la capitale espagnole risquent d’être beaucoup plus pénibles que prévu.