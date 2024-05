OL ‍: Textor paie 6ME pour garder ce joueur

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le mercato n'est pas encore officiellement commencé, mais l'Olympique Lyonnais compte un joueur de plus sous contrat définitif. Il s'agit de Mama Baldé.

A 28 ans, Mama Baldé est donc désormais un joueur de l’Olympique Lyonnais, lui qui avait été prêté par Troyes à l’OL dans les derniers jours du mercato 2023. Le club de John Textor avait validé un prêt payant à 2 millions d’euros, avec une clause automatique à 6 millions d’euros si l’attaquant disputait plus de 55% des rencontres de l’OL cette saison, et c’est à présent mathématiquement le cas. S’il n’a pas connu des débuts faciles sous le maillot de l’Olympique Lyonnais, mais à vrai dire personne n’a eu des débuts faciles l’été dernier à l’OL, l’attaquant international bissau-guinéen a fini par trouver sa place et a finalement participé à 22 matchs (20 en Ligue 1 et 2 en Coupe de France) avec deux buts et trois passes décisives à son actif. Lors du dernier match de l'équipe de Pierre Sage, c'était à Lille, Mama Baldé a même signé le but victorieux de Lyon dans le temps additionnel.

L'option d'achat automatique étant levée moyennant le paiement à l'ESTAC de 6 millions d'euros, à laquelle pourra s'ajouter un bonus de 500.000 euros ainsi qu'un intéressement de 10 % sur une éventuelle plus-value à la revente, Mama Baldé est désormais sous contrat avec l'Olympique Lyonnais. Une première signature qui n'est évidemment pas une surprise, même si l'OL aura besoin d'autres renforts offensifs l'été prochain, Baldé ayant plus un profil de super sub que de titulaire indiscutable. Après, si l'ancien attaquant de Troyes marque le but de la victoire de Lyon en finale de la Coupe de France face au PSG, il aura largement mérité son contrat.