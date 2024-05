Kylian Mbappé officialise son départ du PSG, Nasser boycotté ‍!

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Dans une vidéo face caméra de près de 4 minutes sur Instagram, Kylian Mbappé a officialisé son départ du PSG cet été. Le joueur français a voulu remercier l'ensemble du club, supporters comme membres du personnel, à l'exception notable de Nasser Al-Khelaifi.

Pull rouge, regard sérieux, Kylian Mbappé a réalisé une petite allocution sur son compte Instagram de 3 minutes et 51 secondes exactement. En français oral avec un sous-titrage anglais, l'attaquant du PSG a annoncé son départ du club parisien cet été après 7 ans. « Salut à tous ! C’est Kylian. Voilà, je voulais m’adresser à vous. Depuis le temps, j’avais toujours dit que je m’adresserais à vous quand le moment serait venu. Et donc je voulais vous annoncer à tous que voilà c’est ma dernière année au Paris Saint-Germain. Je ne vais pas prolonger et je vais terminer mon aventure dans quelques semaines. Je vais jouer mon dernier match au Parc des Princes dimanche. C’est beaucoup d’émotions. J’ai eu la chance de faire partie du plus grand club de France, l’un des meilleurs du monde », débute t-il son message.

Mbappé oublie de remercier son président

Il a reconnu avoir progressé avec certains « des meilleurs joueurs de l’histoire » avant de remercier « l’ensemble de ses coéquipiers, ses entraîneurs d’Unai Emery à Luis Enrique, ses directeurs sportifs Leonardo et Luis Campos de l’avoir toujours accompagné, l’ensemble des gens au club, « les gens de l’ombre », qui méritent une reconnaissance », omettant Nasser Al-Khelaifi dans cette liste exhaustive.

Enfin, il a voulu « remercier par-dessus tout les supporters ». « Je sais que je ne suis pas le joueur le plus démonstratif, je n’ai pas toujours été à la hauteur de l’amour que vous m’avez donné pendant 7 ans mais je n’ai jamais triché, j’ai toujours voulu être performant », a t-il indiqué. Promettant de « garder en mémoire toute sa vie le PSG » et de « regarder tous ses matchs » malgré son futur transfert. Il a conclu sa vidéo avec un « Ici c’est Paris » et un « au revoir » solennel.