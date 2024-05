Bordeaux ‍: Furieux, Albert Riera insulte les supporters

Dans : Bordeaux.

Par Mehdi Lunay

Sauvé de la relégation, Bordeaux continue de vivre un calvaire en Ligue 2. Les Girondins ont été corrigés 4-2 à Concarneau, futur relégué en National. Une défaite qui a encore tendu les relations entre Albert Riera et les supporters bordelais.

Il y a un an, l'agression de Lucas Buades par un supporter bordelais privait les Girondins d'un retour en Ligue 1. Ce membre des Ultras avait gâché les efforts des joueurs de David Guion. Cette saison, Bordeaux n'a pas besoin d'aide pour perdre ses matchs en Ligue 2. Les Girondins vont finir bien loin des premières places. 13e à une journée de la fin, le club au scapulaire n'a assuré son maintien que récemment. Malgré cela, la sérénité n'est pas revenue sur le terrain et en dehors. Sportivement, Bordeaux souffre. Les Girondins ont été sévèrement battus 4-2 à Concarneau vendredi. Un adversaire promu et surtout déjà condamné à retrouver le National la saison prochaine.

Insultes entre Riera et des supporters

La goutte de trop pour les supporters bordelais venus encourager leur équipe à Lorient où s'est joué le match. Après la rencontre, certains fans ont exprimé leur mécontentement près du bus des Girondins. Dans une vidéo publiée sur X, on les entend s'en prendre au directeur sportif Admar Lopes et à l'entraîneur Albert Riera. « Admar démission, Admar démission. Casse-toi de notre club ! 3 années 3 échecs ! Tu n’as pas honte, casse-toi de notre club ! », ont-ils lancé en direction d'un Admar Lopes resté muet.

« Ta gueule » qu’il répond 👌 il est temps que ça se termine pour tout le monde.

Allez Albert, Admar cassez vous loin pic.twitter.com/sdLOZQHOVV — Bordelais en trève estivale (@frcs44) May 11, 2024

Il n'en fut pas de même pour le bouillant Riera. Ces supporters ont moqué la tactique de l'entraîneur espagnol. « Sur les 27 schémas de jeu, il n'y en avait pas un marchait, c'est ça ? Bien Alberto, bien. Bravo tes schémas de jeu, ça a de la gueule. Il en faut un 28e », ont-ils adressé à Riera. Ce à quoi l'intéressé a répondu avec un « Ta gueule » bien sec. Au-delà de l'aspect financier très inquiétant, Bordeaux ressemble véritablement à un champ de mines sur le plan sportif et humain. L'arrivée d'une nouvelle équipe dirigeante est quasiment obligatoire pour éviter l'implosion et relancer ce mythique club français.