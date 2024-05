Kylian Mbappé a signé au Real Madrid en février ‍!

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Il n'y a aucun suspense sur l'avenir de Kylian Mbappé, qui se dirige vers le Real Madrid après sept ans au PSG. Il y a même déjà signé son contrat, révèle un journaliste indépendant.

Kylian Mbappé se fait critiquer depuis quelques semaines et sa « performance » lors de la double confrontation face au Borussia Dortmund n’arrange pas les choses. Dans l’axe ou sur le côté gauche, l’attaquant français a été transparent, touchant tout de même le poteau et la barre transversale, ce qui fait dire à ses soutiens qu’il n’était pas loin de marquer deux buts malgré un niveau de jeu décevant et une qualité technique très moyenne sur ces rencontres. Désormais, sa fin de saison avec le PSG et même sa fin de carrière à Paris, risquent de provoquer quelques grincements de dents. Sa relation avec le club dont il porte le maillot depuis sept ans désormais est compliquée, lui qui avait été mis de coté en début de saison, avant de promettre d’étudier une prolongation et de faire un effort financier en cas de départ.

Kylian Mbappé s’est d’ores et déjà engagé avec le Real Madrid. L’international français a paraphé son contrat aux alentours du 21 février📍 — Abdellah Boulma (@AbdellahBoulma) May 10, 2024

Finalement, aucune discussion concrète n’a eu lieu pour réellement continuer son aventure au PSG, et Kylian Mbappé était libre de choisir son futur club dès le 1er janvier 2024. Ce n’est pas le premier joueur à se retrouver dans cette situation, mais il est rare que cela concerne une star avec une telle valeur marchande, et aussi jeune. Résultat, le silence complet a été conservé sur ce dossier, ce qui lui a permis de disputer la dernière ligne droite de la saison sans trop entendre les supputations de chacun sur son avenir.

Le PSG n'avait aucune chance dès le mois de février

Mais, à l’heure où personne ne sait si ses adieux au Parc des Princes vont officiellement avoir lieu ce dimanche puisque rien n’a été dévoilé, le journaliste indépendant Abdellah Boulma a lâché une énorme confidence. Kylian Mbappé aurait non seulement annoncé à Nasser Al-Khelaïfi qu’il ne prolongerait pas dans le courant du mois de février, mais cette déclaration a été effectuée dans la foulée de la signature de son contrat avec le Real Madrid. L’attaquant français en avait parfaitement le droit, mais il n’aura pas perdu de temps puisque Abdellah Boulma assure que le contrat a été paraphé aux environs du 21 février dernier. Voilà donc des mois que Kylian Mbappé se sait futur joueur du Real Madrid, et que toutes les informations sorties sur les dernières discussions en cours, même si cela n’a jamais remis en cause la finalisation du deal, sont donc totalement désuètes.

Une information qui aura le don de surprendre les suiveurs de ce dossier, car signer définitivement au Real Madrid avec plusieurs mois d’avance est assez rare dans le monde des transferts, tant il peut se passer beaucoup de choses en peu de temps. Mais la certitude de Kylian Mbappé et sa volonté d’être tranquille dans sa tête pour finir la saison, et ainsi empêcher Nasser Al-Khelaïfi de le convaincre de rester, ont probablement pesé dans cette décision prise au coeur de l’hiver, au moment même où le PSG avait encore un infime de le prolonger.