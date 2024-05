Kylian Mbappé sifflé par le Parc des Princes, le tifo lui rend hommage

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Pas d'acclamation pour Kylian Mbappé à l'occasion de son dernier match au Parc des Princes sous le maillot du PSG. L'accueil du public a été plus que mitigé.

Mis à jour à 20h48

L’annonce de son départ ayant été effectuée, Kylian Mbappé est ensuite allé voir directement les supporters du Paris SG ce week-end pour dire adieu et faire en sorte d’être bien vu pour sa touche finale dans la capitale. Cela n’a pas fonctionné pour le moment, car, lors de l’annonce de la composition des équipes, le nom de Kylian Mbappé a clairement été sifflé. Cela semblait venir plus des tribunes latérales que des groupes de supporters, mais le désamour est tout de même perceptible pour le meilleur buteur de l’histoire du PSG, qui va quitter le club à l’issue de la saison. L’offensive de Nasser Al-Khelaïfi, qui a refusé qu’un hommage soit financé par le club pour son numéro 7, semble avoir porté ses fruits et la fin de l’histoire entre Paris et son attaquant vedette est un peu triste.

Quelques sifflets entendus au Parc des Princes à l'annonce du nom de Kylian Mbappé 🥶#PSGTFC | #Ligue1UberEats pic.twitter.com/7NQEAH2hZz — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 12, 2024

Selon RMC, une partie du virage Auteuil a aussi lâché Kylian Mbappé, malgré son passage récent au sein du CUP pour y faire ses adieux. Certains supporters refusent même de participer au tifo d'adieu prévu pour l'entrée des joueurs, ce qui montre une vraie fracture au sein du groupe au sujet de l'attaquant parisien.

Les sifflets pour Kylian #Mbappé venaient notamment du virage Auteuil. Au sein de Collectif Ultras Paris, les avis divergent sur le fait de rendre hommage ou non au joueur. Certains supporters ont décidé de ne pas participer à la réalisation du tifo. @RMCsport #RMCLive #PSGTFC — Arthur Perrot (@ArthurPerrot) May 12, 2024

Cela n'a pas empêché de voir les banderoles et le tifo en son hommage se déployer devant la tribune Auteuil, où le joueur parisien s'est retrouvé avant le début du match.