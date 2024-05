Mbappé détruit Pauleta, un ancien du PSG a parlé

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Kylian Mbappé va quitter le PSG après 7 ans passés au club. Où se situe t-il dans la hiérarchie des joueurs majeurs du club ? Thomas Meunier tranche rapidement et facilement le débat.

Une vidéo de 4 minutes, seul et face caméra. Kylian Mbappé a préparé sa sortie du PSG comme son évolution de carrière : avec efficacité et minutie. Cependant, certains supporters ne sont pas émus par cette déclaration qu'ils comparent aux 7 années de Mbappé au PSG. C'est propre mais ça manque vraiment d'émotion. Ainsi, même s'il est le meilleur buteur de l'histoire du club, Mbappé n'est pas forcément vu comme le meilleur joueur de l'histoire du PSG. De nombreux supporters le mettent en concurrence avec Safet Susic, Ronaldinho et surtout Pauleta alors que le Portugais n'a jamais été champion de France.

Mbappé, numéro 1 du PSG pour Meunier

Dans les années 2000, Pedro Miguel Pauleta a porté un PSG en grande souffrance par moments. De quoi lui donner autant de mérite qu'à un Kylian Mbappé très bien entouré sur le terrain. Cependant, Thomas Meunier ne pense pas ainsi. Le latéral belge, coéquipier de Mbappé à Paris entre 2017 et 2020, affirme haut et fort dans L'Equipe que l'attaquant français est le meilleur joueur du PSG. Au-delà du nombre de buts (Mbappé devance Pauleta de 125 buts), le gamin de Bondy est plus charismatique que le Portugais à ses yeux.

Thomas Meunier sur la place de Mbappé dans l'histoire du PSG : « C'est le numéro 1 » https://t.co/KSBAld4rE5 pic.twitter.com/EneBXOgAxm — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 12, 2024

« Il n’y a pas de doute, c’est le numéro 1, et de loin. Je ne connais pas tous les détails de l’histoire du PSG, mais je connais les meilleurs joueurs comme Raï, Pauleta… A l’heure actuelle, il n’y a pas de débat. Sur le terrain, médiatiquement, dans le charisme… c’est Mbappé. Pauleta, par exemple, n’a pas disputé de finale de Ligue des champions. Il n’était pas forcement mis en valeur par l’époque dans laquelle il a évolué au PSG. Kylian, c’est le numéro 1 du PSG », a t-il expliqué. Cela fera débat mais on ne pourra pas lui reprocher de ne pas connaître le sujet, ayant côtoyé Kylian Mbappé mais aussi Neymar au PSG.