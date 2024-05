OL ‍: Textor confirme Pierre Sage à son poste

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Dans la foulée de la victoire de l'Olympique Lyonnais à Clermont, John Textor est sorti de son silence concernant l'avenir de Pierre Sage.

Il n'y avait pas trop de suspense, mais c'est désormais très clair, Pierre Sage sera bien sur le banc de l'OL la saison prochaine. Alors que la mission confiée par John Textor cet hiver s'achèvera après la finale de la Coupe de France face au PSG, le propriétaire américain de l'Olympique Lyonnais a profité de sa présence à Clermont pour dire encore une fois tout le bien qu'il pensait de son entraîneur, et il a évidemment confirmé que ce dernier va rapidement se voir proposer un contrat pour devenir durablement le coach d'une équipe qu'il a ramenée de l'enfer jusqu'à la septième place du classement de Ligue 1. S'exprimant dans les couloirs du stade Gabriel-Montpied, John Textor a réglé le dossier Pierre Sage en quelques secondes, et à l'américaine.

Avouant avoir totalement raté son été 2023, le successeur de Jean-Michel Aulas avoue que la nomination de Pierre Sage a tout changé pour l'Olympique Lyonnais. « J’ai fait beaucoup d'erreurs l'été dernier. Nous avions de très bonnes personnes autour du club mais nous n'avions pas un niveau d'énergie et d’implication suffisant et nous nous sommes mis dans une situation horrible. Mais je suis si content de voir l'équipe bien jouer. Pierre et moi, on a appris à se connaître en tant que personnes avant que je ne pense à lui en tant qu’entraîneur. C’est quelqu’un de réfléchi, avec, un bon coeur et il communique très bien et de la bonne manière. Il n'avait pas été entraîneur principal avant, mais j’avais confiance lui et c’est encore le cas aujourd’hui. C'est magnifique de voir à quel point ils sont soudés derrière leur manager. Pierre a fait un travail fantastique et l'équipe a été super derrière lui », s'est réjoui John Textor, qui espère désormais que cette belle histoire se finira bien avec une victoire en finale de la Coupe de France, le 25 mai à Lille contre le PSG, et avec un ticket européen.