OM ‍: Paulo Fonseca hésite à signer à Marseille

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Paulo Fonseca est la cible n°1 de l’OM pour la saison prochaine, mais le coach portugais hésite encore à donner son accord à Marseille. Il faut dire que l’actuel coach de Lille est très courtisé puisqu’il figure notamment dans la short-list de l’AC Milan afin de succéder à Stefano Pioli.

Après son excellente saison à Lille, Paulo Fonseca est l’un des entraîneurs les plus courtisés du moment. En fin de contrat avec le LOSC, le technicien portugais a de fortes chances de quitter le Nord, mais il pourrait rester en France. Et pour cause, l’Olympique de Marseille en a fait sa cible prioritaire pour succéder à Jean-Louis Gasset la saison prochaine, et les discussions sont déjà bien avancées entre Pablo Longoria et l’ancien entraîneur de la Roma. Un accord de principe a même été annoncé par certains médias en Italie ou en Espagne. Sur son compte X, le journaliste Daniele Longo de Calcio Mercato confirme des discussions très poussées entre l’Olympique de Marseille et Paulo Fonseca.

Fonseca ha un accordo di massima con il Marsiglia ma non ha ancora firmato nulla perché vuole aspettare anche la scelta del Milan che dovrebbe arrivare a breve, probabilmente già nelle prossime ore @cmdotcom — Daniele Longo (@86_longo) May 12, 2024

A son tour, il dévoile qu’un accord de principe a été trouvé sur la durée du contrat et le salaire du technicien portugais, lequel n’a toutefois pas donné son feu vert définitif pour signer dans la cité phocéenne. Un élément est encore susceptible de tout faire basculer : l’AC Milan. Le club lombard est également très intéressé par Paulo Fonseca mais ces dernières heures, le dauphin de l’Inter Milan avait encore de gros doutes et hésitait entre le coach du LOSC ou Sergio Conceicao, qui a de fortes chances de quitter le FC Porto après l’élection à la présidence d’André Villas-Boas.

Paulo Fonseca garde le suspense jusqu'à la fin du championnat

« Fonseca n’a encore rien signé, car il veut aussi attendre le choix de l’AC Milan, qui devrait arriver dans les prochaines heures » a ainsi publié le journaliste de Calcio Mercato. Tout devrait donc se décanter au plus vite même si après la victoire de son équipe à Nantes, Paulo Fonseca a confirmé qu’il ne prendrait aucune décision avant la fin de la saison. « Si je vais vivre d’autres émotions l’année prochaine avec Lille ? (rires) Je vais décider après le dernier match. Aujourd’hui était très important pour nous. Nous sommes une famille et cette victoire était très importante » a confié l’entraîneur lillois, qui pourrait mettre fin au suspense sur son avenir dimanche prochain après la réception de Nice lors de l’ultime journée de Ligue 1.