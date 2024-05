L1 ‍: Le PSG humilié par Toulouse, l'OL et l'OM font la bonne affaire

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

33e journée de Ligue 1 :

Montpellier Hérault - Monaco : 0-2 / Ouattara (52e), Fofana (65e) pour Monaco.

Clermont Foot - Olympique Lyonnais : 0-1 / Mangala (53e) pour l’OL.

Olympique de Marseille - FC Lorient : 3-1 / Aubameyang (36e, 54e sur penalty), Gigot (41e) pour l’OM ; Benjamin Mendy (43e) pour Lorient.

Strasbourg - Metz : 2-1 / Emegha (89e), Andrey Santos (90e+1) pour Strasbourg ; Mikautadze (54e) pour Metz.

FC Nantes - Lille OSC : 1-2 / Abline (54e) pour Nantes ; David (8e, 11e) pour le LOSC.

Paris Saint-Germain - Toulouse FC : 1-3 / Mbappé (8e) pour le PSG ; Dallinga (13e), Gboho (68e), Magri (90e+4) pour Toulouse.

Stade Rennais - RC Lens : 1-1 / Salah (82e) pour Rennes ; Fulgini (48e) pour Lens.

Lors du multiplex de la 33e journée de Ligue 1, le PSG s’est fait surprendre par Toulouse, Monaco a assuré sa deuxième place, l’OM et l’OL ont fait la bonne opération dans la course à l'Europe, Nantes s'est maintenu et Clermont a validé sa descente en L2.



Déjà champion de France depuis deux semaines, le PSG voulait rendre hommage à Kylian Mbappé pour sa dernière au Parc des Princes. Sauf que quelques jours après son élimination de la Ligue des Champions contre Dortmund, les Parisiens se sont fait humilier (1-3). Malgré l’ouverture du score de la star du soir Mbappé (8e), le PSG s’est fait déborder par le Téfécé de Dallinga (13e), Gboho (68e) et Magri (94e). Malgré cette défaite contre une équipe du ventre mou de la L1, Paris a toujours une petite dizaine de points d’avance sur ses poursuivants.

Dans le rétro du champion parisien, Monaco a définitivement assuré sa deuxième place. Grâce à sa victoire à Montpellier (2-0), avec un but du jeune Ouattara (52e) et de Fofana (65e), l’ASM dispose de six points d’avance à une journée de la fin. Derrière, le LOSC grimpe sur le podium et passe devant Brest grâce à sa belle victoire contre Nantes (2-1), acquise par l'intermédiaire d’un doublé de David (8e, 11e).

𝗡𝗢𝗨𝗦 𝗦𝗢𝗠𝗠𝗘𝗦 𝗗𝗘 𝗥𝗘𝗧𝗢𝗨𝗥 🇪🇺🔙

@ChampionsLeague, HERE WE COME 🔥 pic.twitter.com/tcIr0v5eA5 — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) May 12, 2024

Concernant la course à l’Europa League, l’OL et l’OM profitent du faux pas de Lens pour remonter vers le Top 6. Malgré un but de Fulgini (48e), le RCL a concédé le nul face à Rennes (1-1). S'il conserve sa sixième place, le club sang et or n’a plus aucune avance sur l’OL, qui l’a emporté à Clermont (1-0) avec un but de Mangala sur un bon service de Cherki (53e). Lyon est septième à égalité avec Lens, mais derrière à la différence de buts.

✊ Un succès précieux pour continuer à rêver d’Europe 🔥



Grâce à notre victoire à Clermont, tous les espoirs sont encore permis ! 🦁🔴🔵



On se retrouve à la maison dimanche prochain pour la dernière journée les Gones 🙌



0-1 #CF63OL pic.twitter.com/WSp7BOPHso — Olympique Lyonnais (@OL) May 12, 2024

De son côté, l’OM a tranquillement dominé Lorient (3-1), avec notamment un doublé d’Aubameyang (36e, 54e sur penalty), pour remonter à la huitième place. Relégué à trois points de Lyon avec un match en retard à jouer face à Reims mercredi prochain, le club phocéen jouera très gros la semaine prochaine à l’extérieur.

⏱ 90’+7 | #OMFCL 3️⃣-1️⃣



🏁 𝐋’𝐎𝐌 𝐒’𝐈𝐌𝐏𝐎𝐒𝐄 !



𝗔𝘂𝗯𝗮 🇬🇦 par 2️⃣ fois et 𝗚𝗶𝗴𝗼𝘁 🇫🇷 permettent aux Olympiens de finir la saison à domicile par 𝘂𝗻𝗲 𝘃𝗶𝗰𝘁𝗼𝗶𝗿𝗲 ! 💪



📆 Rendez-vous mercredi à Reims ! pic.twitter.com/R1A4IId9oN — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 12, 2024

En bas du classement, Clermont (18e) est officiellement relégué en Ligue 2 après son mauvais résultat contre Lyon. Par contre, tout reste à jouer pour la place de barragiste. Devant au score pendant une grande partie de la soirée avec un but du goleador Mikautadze (54e), Metz s’est fait renverser en fin de match dans le derby face à Strasbourg (2-1) sur des buts d’Emegha (89e) et Andrey Santos (90e+1). À cause de ce résultat, les Grenats sont à trois points du Havre (15e) et ont trois points d’avance sur Lorient (17e). Autant dire que même si Metz a de grandes chances de finir 16e, Lorient et Le Havre peuvent encore être barragistes.

#RCSAFCM [ ℙ𝕣𝕠 ]



⏱️C'est terminé. Les Grenats s'inclinent après deux buts encaissés en fin de rencontre.



Tout se jouera donc dimanche prochain, face au @PSG_inside. pic.twitter.com/qGXbuFOKrB — FC Metz ☨ (@FCMetz) May 12, 2024

Sinon, grâce à ce renversement de situation, Nantes a validé son maintien en L1. Défaits par Lille malgré une réalisation de l’homme en forme Abline (54e), les Canaris ont enchaîné une neuvième défaite de suite à domicile, la pire série de l’histoire de la L1, mais ils ne peuvent plus être rejoints par Metz avec quatre points d’avance à une journée de la fin.