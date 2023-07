Mbappé n'est pas encore à Madrid que la guerre éclate ‍!

Dans : Kylian Mbappé.

Par Hadrien Rivayrand

L'avenir de Kylian Mbappé pourrait être scellé cette semaine. Le champion du monde 2018 va s'entretenir avec la direction du PSG pour fixer la marche à suivre.

Le PSG retient son souffle ! Le club de la capitale ne sait pas s'il pourra compter ou non sur les services de Kylian Mbappé la saison prochaine. Car l'ancien de Monaco ne veut toujours pas prolonger son contrat, qui expire en juin 2024. Du coup, le PSG ne devrait pas avoir d'autres choix que de mettre son crack de 24 ans sur le marché des transferts, dès cet été. Le Real Madrid, qui avait prévu de signer le Français libre de tout contrat l'été prochain, pourrait donc se résoudre à passer aux choses sérieuses très bientôt. De retour à Paris pour la reprise de l'entraînement, Kylian Mbappé va s'entretenir avec sa direction, qui attend une réponse de sa part même s'il y a peu de chances que le joueur change d'avis. D'ailleurs, son arrivée au Real Madrid pourrait bien entrainer une petite révolution chez les Merengue.

Mbappé, Florentino Pérez se frotte les mains

Si le Real Madrid arrive à faire venir Mbappé dès cet été ou même le prochain, les rentrées d'argent seraient nombreuses au club. Car en plus du sportif, qui sera considérablement renforcé, ce sont aussi les finances des Merengue qui souffleront grandement. Mbappé est une marque à lui tout seul et un transfert à Madrid attirera les sponsors. En contrat avec Adidas et Fly Emirates, le Real Madrid pourrait bien laisser tomber ses sponsors actuels. Comme le rappelle Defensa Central, Florentino Pérez avait, au moment de renégocier les contrats avec Adidas et Fly Emirates, inclus une clause indiquant que si une autre marque est disposée à sponsoriser le club et offre un minimum de 25% de plus que ce que paient les sponsors actuels, le Real Madrid peut annuler l'accord sans aucune pénalité et choisir la nouvelle marque qui donne plus d'argent. Résultat, une arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid dans les prochains jours amènerait les marques à se battre pour renflouer les caisses du club espagnol. Et ce n'est pas à négliger.