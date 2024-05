OL ‍: Pierre Sage lance un avertissement à ses joueurs

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Malgré une équipe remodelée, l’OL a assuré l’essentiel lors de son déplacement à Clermont en s’imposant (0-1). Un succès capital dans la course à l’Europe mais qui n’a pas convaincu Pierre Sage.

Depuis sa prise de fonctions, Pierre Sage a redressé l’Olympique Lyonnais de manière spectaculaire. Peu à peu, les résultats sont accompagnés de la manière avec un style de jeu de plus en plus affirmé de la part de l’ancien adjoint d’Habib Beye au Red Star. Face à Clermont ce dimanche soir, l’OL a cependant affiché un visage assez terne, se contentant de l’essentiel, à savoir les trois points. Si la victoire est bien sûr capitale dans la course à l’Europe, la prestation de son équipe a globalement déplu à Pierre Sage. L’entraîneur des Gones a reconnu face aux médias que ses joueurs avaient des circonstances atténuantes avec les nombreux changements et le manque d’automatisme à certains postes. Cela n’empêche que l’entraîneur de 44 ans attend beaucoup plus de la part de ses joueurs dans le contenu et espère que ce type de prestation ne se répètera pas trop souvent.

« On n'est pas très content de la qualité du jeu produit. On a eu trop de choses à gérer entre les cartons, les joueurs à préserver, les associations de joueurs sur le terrain qui n'avaient pas l'habitude, face à un adversaire qui nous a bien malmenés. En première mi-temps, on n'a pas été à la hauteur. On rentre avec d'autres intentions, on marque et on a d'autres situations. On arrive à gagner le match en tenant le score. Il y a des joueurs qui devaient faire attention à ne pas prendre de carton jaune pour disputer la finale de Coupe de France » a souligné Pierre Sage, lançant un léger avertissement à ses joueurs, car de toute évidence, la prestation de l’OL sur la pelouse de Clermont n’a pas satisfait le staff rhodanien. Les Gones ont maintenant deux matchs à jouer pour terminer la saison en beauté. La réception de Strasbourg dimanche soir avec l’espoir de terminer dans le top 7 et de se qualifier pour l’Europe et la finale de la Coupe de France dans deux semaines face au PSG à Lille.