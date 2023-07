Le PSG vient de se faire arnaquer de 65 millions d’euros

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a surpris tout le monde en allant chercher Manuel Ugarte au Portugal sans même négocier puisqu'il a payé la clause libératoire à 60 ME. Un choix irréel selon un agent.

La saison du Paris SG n’a pas encore réellement commencé, puisqu’il n’y a eu qu’une semaine de séances dirigées par Luis Enrique, et sans les internationaux. Et quand on sait la proportions de joueurs défendant leur pays dans les rangs parisiens, il n’est pas bien compliqué de comprendre pourquoi le champion de France a repris si tardivement et n’a pas prévu de match amical avant plusieurs jours encore. Difficile donc de se faire un avis sur les recrues du Paris SG, mais il y a néanmoins un joueur qui vient de se prendre une salve gratuite par un agent, qui s’est confié à ce sujet dans les colonnes de L’Equipe.

Ugarte vaut 20 ME, pas plus

Le Paris SG a cassé sa tirelire pour dépenser 60 ME afin de lever la clause libératoire, mais a de plus rajouté 5 ME pour payer les commissions et les indemnités de formation, comme l’a révélé le Sporting Portugal au moment de la transaction. Une addition finale complètement folle comme l’a expliqué ce représentant qui a voulu garder l’anonymat, dans le quotidien sportif. « Pour Manuel Ugarte, c’est fou que Paris ait payé 60 M€, le prix de la clause. Ugarte vaut 20 M€, pas beaucoup plus. Surtout, il est rare que les clubs paient le montant des clauses dans les deals avec leurs homologues portugais. Il y a toujours, ou presque, des négociations », a livré cet agent qui l’a visiblement mauvaise. Car les Portugais sont connus pour être de très bons vendeurs, et ce n’est clairement pas le premier joueur qui quitte son club une fois que le montant de la clause libératoire est mis sur la table. Toujours est-il que le montant reste vertigineux pour le milieu de terrain uruguayen, qui va avoir la mission d’enfin amener du calme, de la hargne et de la maitrise à un poste où le PSG cherche la bonne formule depuis plusieurs années.