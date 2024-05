Franck Haise à l’OM c’est non, la raison dévoilée

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Franck Haise est la piste la plus chaude de l’OM pour le poste d’entraîneur derrière la priorité Paulo Fonseca. Mais pour l’instant, il est improbable de voir le coach de Lens débarquer à Marseille.

Pablo Longoria et Mehdi Benatia sont pleinement concentrés sur la recherche de leur nouvel entraîneur, et l’état-major de l’Olympique de Marseille a déjà défini sa priorité. Il s’agit de Paulo Fonseca, en fin de contrat avec Lille et avec qui des discussions ont déjà été entamées. Le technicien portugais s’est entretenu avec les dirigeants de l’OM et un accord de principe aurait été trouvé, selon plusieurs sources en Italie. Avant de signer à Marseille, l’actuel entraîneur des Dogues attend néanmoins de voir comment se positionne l’AC Milan à son sujet, car le club lombard est également sur les rangs, mais n’est pas certain de vouloir en faire sa priorité.

OM : Paulo Fonseca hésite à signer à Marseille https://t.co/m5mRbYJ1AN — Foot01.com (@Foot01_com) May 13, 2024

En cas de refus de Paulo Fonseca, l’OM pourrait alors se tourner vers Franck Haise, lié au RC Lens jusqu’en 2027. L’intérêt de Marseille ne laisse pas insensible le technicien français mais à ce jour, cette piste est clairement secondaire et ne semble pas avoir beaucoup d’espoir de se concrétiser et cela pour une raison précise. Le compte insider La Tribune OM dévoile que l’Olympique de Marseille n’est pas du tout disposé à payer une indemnité de transfert pour recruter un entraîneur sous contrat, une information qui élimine quasiment la piste Franck Haise.

L'OM ne veut pas payer de transfert pour son coach

En effet, Lens n’a pas du tout l’intention de se séparer de son entraîneur et réclamera sans doute une indemnité pour le laisser partir. Dès lors, cela pourrait mettre fin à la piste marseillaise pour Franck Haise, même si ce dernier plait beaucoup aux dirigeants phocéens. Ces derniers jours, on apprenait qu’en dehors de l’entraîneur de Lens et de Paulo Fonseca, un troisième coach était dans les radars olympiens, un entraîneur étranger qui plait particulièrement à Pablo Longoria mais dont le nom n’a pas été dévoilé. Du côté du board de l’Olympique de Marseille, on espère en tout cas finaliser la venue du nouvel entraîneur d’ici la fin du mois afin de pouvoir anticiper au maximum le mercato et de ne pas vivre une seconde saison de suite dans le flou et l’incertitude.