Mbappé injouable, la France est sous le choc

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Ce n'était certes que le Luxembourg en face, mais Kylian Mbappé a affiché un visage très séduisant à tous les niveaux ce jeudi soir. Il a reçu des notes excellentes et des appréciations enthousiastes.

Sourire aux lèvres, foulée légère, précision technique, courses vers l’avant, replis défensifs, Kylian Mbappé s’est amusé contre le Luxembourg et il a fait la misère à plusieurs reprises à la défense adverse à Metz. Double passeur décisif et buteur lui-même sur un service de Bradley Barcola, l’attaquant français a montré son meilleur visage ce mercredi soir en Lorraine. Une prestation et une attitude qui contrastent totalement avec ces dernières semaines au PSG, où il semblait trainer sa peine et être hors de forme, maladroit techniquement comme rarement. Déchainé, il a tiré neuf fois au but, sans pour autant oublier ses partenaires, à l’image de cet enchainement dont il a le secret sur l’aile gauche pour rentrer dans la surface et piquer son centre pour le déposer sur la tête de Kolo Muani pour l’ouverture du score.

Kylian Mbappé after the game. 😁pic.twitter.com/roBTalZQS1 — KMZ (@KM10Zone) June 5, 2024

Au final, Kylian Mbappé était dans une forme « olympique » et a hérité de la meilleure note du match dans quasiment toutes les rédactions. L’Equipe lui a donné un 8/10. Le Parisien a suivi dans cette même veine avec un 7,5/10. « Bien dans sa tête, bien dans son corps ! Deux jours après l’officialisation de son transfert au Real Madrid, le capitaine des Bleus a livré une prestation très emballante, comme cela ne lui était pas arrivé depuis un moment. Positionné en pointe, il a montré une grande disponibilité, touchant beaucoup de ballons », a noté le journal francilien, qui n’avait plus vu un Kylian Mbappé aussi souriant et disponible depuis bien longtemps.

Mbappé a le smile en permanence

De quoi faire saliver avant l’Euro qui débute dans un peu plus de 10 jours pour les Bleus et laisse entrevoir de belles perspectives si Kylian Mbappé arrive à entrainer tout le monde dans son sillage. Pour le moment c’est le cas, et il n’y a pas que les attitudes. Les chiffres le prouvent avec cette nouvelle moisson de passe décisive, qui porte à 9 le nombre d’offrandes de l’attaquant tricolore cette saison. Du jamais vu depuis les années 1930 !

Même les supporters français se sont bien rendus compte que le nouveau Mbappé était arrivé. « Depuis qu’il a signé au Real, il a toujours le sourire », « il a retrouvé sa vitesse ou bien ? », « ça fait du bien de revoir Mbappé », « s’il joue comme ça à l’Euro, on va être bien », sont parmi les nombreux commentaires élogieux envers le capitaine des Bleus, qui a en tout cas rassuré beaucoup de monde même si ce n’était que le Luxembourg en face.