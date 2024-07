Kylian Mbappé Ballon d'Or, son futur classement dévoilé

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Saison ratée pour Kylian Mbappé, qui n'a pas réussi à atteindre ses objectifs avec le PSG comme avec l'équipe de France. La sanction est tombée au classement du Ballon d'Or.

Après une saison timorée au PSG, cela devait être l’Euro de Kylian Mbappé. Mais entre une méforme évidente, une maladresse étonnante et une blessure au nez, l’attaquant français est passé au travers de la compétition. Et c’est presque sans lui que les Bleus sont arrivés en demi-finale, tant il a été transparent sur les matchs en Allemagne. Pas de Ligue des Champions, pas d’Euro, la saison de Mbappé ne lui aura pas permis de briller, et il ne sera donc pas Ballon d’Or, son grand objectif individuel depuis qu’il a explosé aux yeux du monde. Troisième l’an passé, le Français s’était rapproché du Graal, mais à l’heure actuelle, quand la saison est sur le point de donner son verdict, c’est plutôt vers le bas qu’il faut regarder.

Rodri monte en puissance, Mbappé dégringole

En effet, le média Give Me Sport tient un classement régulièrement mis à jour après les grands évènements sur les chances de remporter le Ballon d’Or pour les 20 meilleurs joueurs du monde. Au menu, les performances sportives, avec les buts et les passes décisives ou la solidité pour les défenseurs et gardiens, mais surtout les trophées gagnés ou les compétitions réussies, ainsi que le niveau affiché dans les grands rendez-vous et la régularité sur la saison.

Et avec les résultats de l’Euro et ses performances, Kylian Mbappé est tombé à la 5e place de « ranking » derrière trois des finalistes de cet Euro. Le leader reste Jude Bellingham, qui peut faire le doublé avec la Ligue des Champions, et surfe sur son incroyable début de saison et les trophées remportés. L’Anglais devance Vinicius Jr, intenable en Ligue des Champions, mais moins heureux avec le Brésil. L’homme qui monte est Rodri, taulier de la sélection espagnole et qui pourrait être le grand gagnant en cas de victoire de la Roja dimanche soir. Enfin, la quatrième place est désormais occupée par Harry Kane, devant Mbappé donc. Lionel Messi se faufile encore à la 8e place, tandis qu’Erling Haaland, 2e l’an dernier, paye sa saison décevante et se retrouve 16e. Le seul autre français de ce top20 virtuel bien évidemment, est Eduardo Camavinga à la 15e place.

Seule certitude donc, Mbappé est désormais trop loin pour espérer remporter la crème des trophées individuels cette saison.