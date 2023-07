Le Kylian St-Germain est un fiasco, il dénonce Mbappé

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Le PSG a vécu une saison 2022-2023 peu évidente. A l'heure où Luis Enrique prend les rênes de l'équipe, il faut tirer le bilan des erreurs passées. Malgré ses nombreux buts, Kylian Mbappé a sa part de responsabilité selon Walid Acherchour.

Avec Luis Enrique, le PSG arrivera t-il enfin à suivre les traces des plus grandes formations européennes et notamment Manchester City, clone désigné du club parisien ? Que ce soit sportivement ou en interne, le PSG n'a pas été à la fête la saison dernière. Les Parisiens ont été en grande difficulté après le Mondial, faisant perdre un peu de saveur à leur 11e titre record. Kylian Mbappé apparaît comme l'une des seules satisfactions du PSG. Avec ses 29 buts en Ligue 1 et ses 41 toutes compétitions confondues, Mbappé semble avoir fait le maximum pour aider le club parisien. Alors qu'il rechigne à prolonger son contrat, il serait de bon ton de le défendre face à sa direction. Beaucoup d'observateurs pensent qu'il peut légitimement partir du club parisien.

Mbappé, responsable du chaos sportif au PSG ?

Un avis qui n'est pas celui de Walid Acherchour. Sur Winamax TV, le journaliste a fait part de son ras-le-bol concernant Kylian Mbappé. Il n'apprécie pas l'ingérence du gamin de Bondy dans les affaires de sa direction. Pour lui, il est clair que Mbappé est plus qu'un simple joueur de football au PSG. A ce titre, il a donc sa part de responsabilité dans les échecs de la saison 2022-2023. Il a rappelé notamment toutes les polémiques et les sorties médiatiques de Kylian Mbappé sur les 12 derniers mois.

🎡 "Mbappé a eu trop d'importance en dehors du terrain cette saison. Il ne peut pas nous berner en voulant redevenir un simple joueur de foot après avoir voulu tout contrôler."



😡 3 minutes 30 de @walidacherchour pic.twitter.com/Zv2kWQEbk5 — Winamax FC 🔞 (@WinamaxFC) July 9, 2023

« Kylian Mbappé a eu une importance en dehors du terrain cette saison. Il en est comptable, il ne peut pas se dédouaner de cela. Moi ce qui me dérange, c’est qu’il ne peut pas arriver post-fin de saison, se mettre dans sa petite carapace et dire : « Non, mais moi je redeviens un joueur de foot ». Non, tu ne peux pas redevenir un joueur de foot parce que c’est toi qui a fait des grandes manœuvres l’année dernière, que ce soit dans la communication ou dans des choix forts. C’est un joueur qui a dit en 2021 qu’il n’était pas satisfait du recrutement. […] C’est le même joueur qui a dit « Neymar, je veux m’en séparer ». C’est lui qui a demandé à tirer les penaltys à la place de Neymar, le meilleur tireur au monde. C’est lui qui a demandé à changer de système alors que celui-ci fonctionnait bien. On arrive en fin de saison et il se dédouane de tout cela en disant ne pas être un magicien, qu’on banalise ses performances. Sauf que Kylian c’est toi qui nous raconte toutes ces histoires depuis tant d’années, qui n’est pas satisfait du PSG », a t-il lâché irrité. De quoi rappeler que le Kylian Saint-Germain existe bel et bien à Paris.